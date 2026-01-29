ETV Bharat / state

इंदौर के भागीरथपुरा कांड की जांच करेंगे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, अब खुलेगी पोलपट्टी

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से 16 मौतें दूषित पानी के कारण होने की जानकारी दी गई. इसके अलावा 7 मौतों के कारण अलग-अलग बताए गए. इस प्रकार सरकार की ओर से कुल 23 मौतें कोर्ट को बताई गई हैं. कोर्ट ने मौतों की संख्या और इनके कारण को लेकर सवाल खड़े किए हैं. सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग और इंदौर नगर निगम ने जवाब पेश किए.

इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले की सुनवाई जारी है. हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी हैं. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. इसके लिए रिटायर्ड जज जज सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है. कमेटी से कहा गया है कि मामले की जांच कर 4 सप्ताह बाद 5 मार्च को रिपोर्ट सौंपें.

इंदौर नगर निगम ने भागीरथपुरा क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग ने दूषित पानी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जानकारी दी. इस पर हाई कोर्ट ने कई तरह के सवाल संबंधित विभागों से किए. हर्जाने को लेकर भी याचिकाकर्ताओं द्वारा सवाल उठाए गए. याचिकाकर्ता के एडवोकेट मोहन सिंह चंदेल ने पीड़ित परिजनों 10 लाख रुपये मुआवाज देने की मांग की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रितेश ईरानी ने भी मौतों की संख्या मुआवजे को लेकर सवाल उठाए.

कोर्ट ने दिए प्रशासन को सहयोग करने के निर्देश

हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है "गठित की गई न्यायिक जांच कमेटी को मांगी गई जानकारी दें. इसके अलावा आयोग को मांगे गए सभी आवश्यक रिकार्ड, दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध कराएं." आदेश में ये भी कहा गया है कि शासन आयोग को कार्यालय, स्टाफ और आवागमन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा.

भागीरथपुरा में पेयजल के हालात देखेगी टीम

हाई कोर्ट द्वारा गठित की गई न्यायिक जांच कमेटी को प्रभावित इलाके भागीरथपुरा पानी के दूषित होने की वजह, पाइपलाइन लीकेज, मौतों की सही संख्या, मुआवजे की स्थिति आदि के बारे में जांच करने को कहा गया है. मौतों के बाद नगर निगम ने पेयजल की क्या व्यवस्था की. जांच कमेटी ये भी देखेगी कि दूषित पानी के लिए जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी हैं.