ETV Bharat / state

इंदौर में दूषित पानी से दहशत में रहवासी, भागीरथपुरा में खाली होने लगे मकान

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से परेशान हुए रहवासी, रिश्तेदारों और गांव की ओर पलायन कर रहे लोग.

INDORE CONTAMINATED WATER DEATH
भागीरथपुरा से पलायन कर रहे लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 4:28 PM IST

|

Updated : January 7, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर भागीरथपुरा क्षेत्र में गंदे पानी के कारण कई लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग अभी भी इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं. इस घटनाक्रम के बाद अब भागीरथपुरा में रहने वाले लोगों में भी दशहत है. जिसके कारण भागीरथपुरा के कुछ रहवासी अपने रिश्तेदारों के यहां रहने चले गए हैं. जो लोग वहां पर किराए से रह रहे थे वह अपने गांव वापस पलायन कर रहे हैं.

मौतों के बाद भागीरथपुरा में दहशत का माहौल
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोग बीमार हुए और कई लोग की मौत हो गई. उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा इंदौर में विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के काम किए जा रहे हैं. लेकिन लोगों में अभी भी दशहत का माहौल है. जिसके कारण भागीरथपुरा में रहने वाले कुछ लोग अपने इंदौर के ही अलग-अलग क्षेत्र में रहने वाले कुछ रिश्तेदारों के यहां चले गए.

भागीरथपुरा में खाली होने लगे मकान (ETV Bharat)

पलायन करने को मजबूर रहवासी
सागर के रहने वाले शुभम कोरी अपनी पत्नी रोशनी कोरी, दो बच्चों और मां के साथ पिछले 9 महीनों से भागीरथपुरा में रह रहे हैं. लेकिन अचानक से भागीरथपुरा में दूषित पानी की चपेट में उनकी मां और छोटा बेटा आ गया. गंदे पानी के सेवन करने के कारण वह बीमार हो गए. जिसके कारण वह काफी दहशत में आ गए और उसके बाद अब वह भागीरथपुरा छोड़कर वापस अपने गांव सागर रहने के लिए जा रहे हैं.

भागीरथपुरा में अधिकतर लोग यूपी और बिहार के
शुभम कोरी की पत्नी रोशनी का कहना है कि, ''वह इंदौर में काम की तलाश में कई सपने लेकर आए थे. लेकिन गंदे पानी के कारण आज वह भागीरथपुरा छोड़कर अपने ही गांव सागर में रहने के लिए जा रहे हैं.'' ऐसे कई और परिवार हैं जो गुपचुप तरीके से वहां से पलायन कर गए. भागीरथपुरा में अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के मेहनत मजदूरी करने वाले लोग निवास करते थे. गंदे पानी से मौत के मामले सामने आने के चलते वह गुपचुप तरीके से अपना कामकाज समेट कर वहां से पलायन कर अपने गांव रवाना हो गए.

Last Updated : January 7, 2026 at 5:13 PM IST

TAGGED:

RESIDENT MIGRATE FROM BHAGIRATHPURA
INDORE CONTAMINATED WATER CRISIS
HEALTH CRISIS BHAGIRATHPURA WATER
INDORE NEWS
INDORE CONTAMINATED WATER DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.