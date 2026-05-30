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कांग्रेस ने जारी की इंदौर की वाटर रिपोर्ट, 98 फीसदी सैंपल फेल, बीजेपी को दिया चैलेंज

इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदौर के अलग-अलग क्षेत्र में वाटर ऑडिट कराया गया. रिपोर्ट अनुसार 240 सैंपल में से 98% सैंपल फेल पाए गए हैं. पानी की जांच दिल्ली स्थित लैब से करवाई गई. इस रिपोर्ट को जारी कर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और इंदौर नगर निगम को घेरा. कांग्रेस के मुताबिक 3 से 28 फरवरी के बीच 29 वार्डों से पानी के सैंपल लिए गए थे, जिनकी जिओ ट्रैकिंग भी कराई गई.

इंदौर : इंदौर में कांग्रेस पेयजल संकट और दूषित पेयजल मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है. इंदौर में कई दिनों से कांग्रेस पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही है. वहीं, भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुईं मौतों के बाद वाटर ऑडिट कराया था, अब इसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है. इसमें बताया गया है कि इंदौर में व्यापक स्तर पर दूषित जलापूर्ति हो रही हैं. कांग्रेस द्वारा लिए गए 98 परसेंट सैंपल फेल पाए गए हैं. कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर उसे लगता है कि ये तथ्य गलत हैं तो कानूनी कार्रवाई करें.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "कभी देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब भ्रष्टाचार में नंबर वन हो गया है. बीजेपी कहती है कि ट्रिपल इंजन के सरकार से विकास ही विकास होगा लेकिन आज इंदौर में विकास किस ओर जा रहा है. ट्रिपल अराजकता इंदौर में बढ़ चुकी है." जीतू पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा "वह नगरीय प्रशासन मंत्री है लेकिन उनके ही गृह क्षेत्र में इंदौर में पानी की किल्लत के साथ ही दूषित पानी भी आ रहा है. शहर में पानी और सीवरेज पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है. नगरीय प्रशासन मंत्री किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं."

आरोप- कैलाश विजयवर्गीय जुबां भी कटी

जीतू पटवारी ने कहा "पहले कहा जाता था कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ऐसे ठाकुर हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जुबां भी कट गई है. इंदौर शहर का जल ऑडिट कराया जाए, हर वार्ड में पानी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और पुरानी पाइपलाइन वह सीवरेज व्यवस्था की जांच हो, अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के द्वारा जो भी जांच रिपोर्ट बनाई गई है, उसे इंदौर शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न जगहों पर सार्वजनिक किया जाएगा."

इंदौर महापौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

इस मामले में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस की पानी सैंपल वाली रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा "इंदौर शहर में उन्हीं की पार्टी के कई पार्षद हैं. जीतू पटवारी भी इंदौर के रहने वाले हैं, क्या कभी पानी पीने से किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई है. इंदौर शहर को बदनाम करने के लिए जीतू पटवारी द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं. कांग्रेस की ये रिपोर्ट फर्जी है."