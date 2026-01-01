ETV Bharat / state

दूषित पानी पीने से मौत के मामले में NHRC का स्वत: संज्ञान, 2 सप्ताह के अंदर मांगी रिपोर्ट

इंदौर में दूषित पानी से फैले संक्रमण मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, बताया पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन.

Indore contaminated water NHRC suo motu
दूषित पानी से मौत के मामले में NHRC का स्वत: संज्ञान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 11:04 PM IST

Indore contaminated water case: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौत के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पीड़ितों के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. ये रिपोर्ट एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के अंदर जमा करने को कहा है.

दूषित पानी पीने से 14 की मौत

दूषित पानी पीने से इंदौर में 14 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है. लेकिन आधिकारिक पुष्टी केवल 8 लोगों की मौत की दी गई है. इसके साथ ही करीब 30 से अधिक लोग गंभीर हैं. इतनी ही नहीं भागीरथपुरा में अभी भी हर घर से उल्टी-दस्त के मरीज निकल रहे हैं. जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. वहीं, अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान ले लिया है.

कार्रवाई नहीं करने का है आरोप

स्थानीय निवासी का आरोप है कि कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. गुरुवार को जब पीड़ित और उनके परिवार से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मिलने पहुंचे. इस दौरान महिलाओं ने विजयवर्गीय को रोककर दूषित पानी के बारे में जानकारी दी और आक्रोश भी जताया.

2 सप्ताह के अंदर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में कही गई बातें सही हैं, तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है.

सीवेज का पानी रिसाव होकर पहुंचा लोगों के घर

जानकारी के अनुसार पीने का पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन, सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजरती है. पाइपलाइन में रिसाव होने के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया. जिससे लोगों के घर तक दूषित पानी पहुंचा और लोग उसे पीकर बीमार हो गए.

