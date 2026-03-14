ETV Bharat / state

इंदौर में कांग्रेस ने लगाया पोस्टर 'भाजपा ने दिया दर्द कांग्रेस निभाएगी फर्ज', अस्थि कलश विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर: दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद भागीरथपुरा में अभी भी मातम का माहौल है. जिसको लेकर कांग्रेस ने शनिवार को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अस्थि कलश विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें मृतकों की अस्थियां विसर्जन हो जाने के बावजूद परिजन ने विधि-विधान से पूजा की और फूल और कलश को नम आंखों से प्रयागराज के लिए विदा किए.

कांग्रेस सेवादल ने भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 36 से ज्यादा लोगों की मौत होने की बात कही है. सेवादल ने सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें विधि-विधान से पूजा के बाद अपनों की याद में फूल और कलश एकत्र कर सभी मृतकों के परिजन प्रयागराज रवाना हुए.

श्राद्धकर्म के लिए रवाना हुए मृतकों के परिजन (ETV Bharat)

मृतक के परिजन सोनाली कर्दमन ने कहा, "अस्थि पहले ही विसर्जित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सेवादल ने प्रयागराज ले जाकर श्राद्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है, तो सभी आज अपने दिवंगतों की आत्मिक शांति के लिए कराई गई पूजा में शामिल हुए और उनकी पूजा के फूल अब प्रयागराज में विसर्जित करने और श्राद्ध करने के लिए सभी एक साथ बस से जा रहे हैं."

भाजपा ने दिया दर्द कांग्रेस निभाएगी फर्ज का लगाया पोस्टर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार सरकार और इंदौर नगर निगम को ठहराया. उन्होंने कहा, भाजपा और नगर निगम ने भागीरथपुरा के लोगों को ऐसा दर्द दिया है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है. नगर निगम में 2000 करोड़ की नकली फाइल बन गई और भागीरथपुरा मामले में कोर्ट में नकली कागज पेश किए हैं, जिससे कि केस कमजोर किया जा सके. वहीं, कार्यक्रम में 'भाजपा ने दिया दर्द कांग्रेस निभाएगी फर्ज' का पोस्टर लगाया था.

6 अप्रैल को सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब

इस मामले में एडवोकेट रितेश ईनानी, राकेश बेस और मोहन सिंह चंदेल सहित अन्य लोगों ने इंदौर हाई कोर्ट में दोषियों पर कार्रवाई के लिए जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच आयोग का गठन किया है, इस आयोग की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि भागीरथपुरा में सप्लाई किए गए पानी में जहरीले तत्व थे, जो सप्लाई करने वाले नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों ने पानी को साफ करने के लिए मिलाए थे. इन तथ्यों को कोर्ट ने याचिका में स्वीकार करके जवाब के लिए राज्य शासन और नगर निगम को 6 अप्रैल को तलब किया है. जिसमें शासन को याचिका में की गई मांग पर अपनी सफाई देनी है.