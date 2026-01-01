ETV Bharat / state

इंदौर में दूषित पानी से कितनी मौतें, कितने गंभीर? आंकड़ों की बाजीगरी बता रही भयावहता

इंदौर के के 27 अस्पतालों में मरीजों का इलाज ( ETV BHARAT )

मंगलवार को 4 लोगों की मृत्यु की बात स्वास्थ्य विभाग करने लगा लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन मौत की वजह गंदे पानी को मानने से इनकार कर दिया. जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 7 मौतें स्वीकार की तो इसके बाद भी प्रशासन ने अपनी ओर से पुष्टि नहीं की. इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने 4 लोगों की मृत्यु की सूचना दी. बुधवार दोपहर में 5 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई तो यह आंकड़ा अचानक 8 तक पहुंच गया.

मामला गर्माने लगा तो राज्य सरकार सक्रिय हुई और अस्पतालों में इलाज के इंतजाम शुरू किए गए. इस बीच सोमवार को दिनभर इंदौर सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने पहले एक, फिर दो लोगों के मरने की पुष्टि की. इसके बाद उन्होंने 3 मौत स्वीकार की.

इंदौर में 25 और 26 दिसंबर से गंदे पानी के कारण लोगों को उल्टी-दस्त और डायरिया के कारण अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा. इसके बाद जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रशासन के होश उड़ गए. शुरुआत में प्रशासन ने माना कि 4 लोगों की मौत हुई.

इंदौर : शहर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. कई मरीज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं, मामले को हल्का करने व दबाने के सारे जतन किए जा रहे हैं. दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या को लेकर राज्य सरकार, जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपना अलग-अलग राग अलाप रहे हैं. अब स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार किया है कि इंदौर में दूषित पानी से अब तक 8 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं. हालांकि ये आंकड़ा भी सच्चाई से काफी परे है.

मामला जैसे-जैसे गर्माया तो मौत का आंकड़ा बढ़ता गया

बुधवार शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जब अस्पताल जाकर मरीज से चर्चा की तो अधिकारियों को स्वीकार करना पड़ा कि 4 नहीं बल्कि दूषित पानी से 8 लोगों की मौत हुई है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव हसानी के मुताबिक "सरकारी रिकॉर्ड में उन 4 लोगों की पुष्टि हुई, जो मृत्यु के बाद रिकॉर्ड पर लिए गए. इनमें 3 मरीजों की मृत्यु अस्पताल में जबकि एक की घर पर हुई."

दूषित पानी से मृत होने वालों की संख्या 8

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने बताया "अब पता चला है कि 25 और 26 दिसंबर को भी 4 लोगों की मृत्यु हुई, जो विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती हुए. बाद में इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ. इसलिए शासन के रिकॉर्ड पर ये 4 मृत्यु नहीं हैं. ये मृतक भागीरथपुरा के ही निवासी थे और इस दौरान उनकी भी मृत्यु हुई. इसलिए अब दूषित पानी से मृत होने वालों की संख्या 8 हो गई है."

वहीं, अभी भी 26 मरीज आईसीयू में हैं, जिनमें से एक मरीज वेंटिलेटर पर है. शेष 162 भर्ती मरीजों की स्थिति सामान्य है. आशंका है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है.

शहर के 27 अस्पतालों में मरीजों का इलाज

फिलहाल मृतकों में 70 वर्षीय नन्दलाल, 60 वर्षीय उर्मिला और 65 वर्षीय तारा कोरी शामिल हैं. इन तीनों की मृत्यु डायरिया से होना बताया गया है. इनके अलावा उमा कोरी, गोमती रावत, मंजुला बाड़े, सीमा प्रजापत, संतोष बिंगोलिया और 6 माह के बच्चे की मौत हुई है. मामले की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शहर के 27 अस्पतालों में अभी भी भर्ती मरीजों की संख्या करीब 162 है, जिनमें से 30 से 35 मरीज गंभीर हैं. वहीं इनमें से 26 आईसीयू में हैं.

इसके अलावा लगातार आने वाले मरीजों के लिए महाराजा यशवंत राव अस्पताल में पूरा एक वार्ड खाली कराया गया है. यही स्थिति अरविंदो अस्पताल की है, जहां 100 बिस्तरों वाला वार्ड दूषित पानी के मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है. जिन छोटे बच्चों को संक्रमण ज्यादा है, उन्हें चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया है.