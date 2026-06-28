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मध्य प्रदेश से जुड़े हैदराबाद साइबर ठगी के तार, 3 आरोपी इंदौर से पकड़े गये

इंदौर: हैदराबाद में बड़ी साइबर ठगी होने के चलते हैदराबाद पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर पहुंची. इस दौरान इंदौर के खजराना और पलासिया पुलिस की मदद से हैदराबाद पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अब अपने साथ हैदराबाद ले जाकर पूरे मामले में पूछताछ कर हैदराबाद में कुछ बड़े खुलासे कर सकती है.

हैदराबाद साइबर ठगी के तार इंदौर से जुड़े

हैदराबाद में एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है, लेकिन उसके तार इंदौर से जुड़े जिसके चलते हैदराबाद की साइबर टीम इंदौर में दबिश देने के लिए पहुंची. सबसे पहले साइबर पुलिस ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और हैदराबाद में जो साइबर ठगी हुई है उसके बारे में जानकारी दी. इसके बाद इस बात की जानकारी दी की हैदराबाद में जो साइबर ठगी हुई है उसके तार इंदौर से जुड़े हुए हैं और तीन युवक इंदौर में ही रह रहे हैं.

इंदौर पुलिस की मदद से 3 आरोपी पकड़े गये

इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी को लेकर इंदौर की खजराना और पलासिया पुलिस की मदद ली. इस पूरे मामले में पुलिस ने इंदौर से तीन आरोपी कपिल, सुमित और तिलक को गिरफ्तार किया है. बता दें पकड़े गए आरोपी मूल रूप से खंडवा और बुरहानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफी दिनों से इंदौर के पलासिया और खजराना में किराए का मकान लेकर रह रहे थे और इन तीनों के ही अकाउंट से हैदराबाद में हुई साइबर ठगी के रुपयों का बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है.