इंदौर कलेक्ट्रेट में अफरा-तफरी, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की
इंदौर में भी कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला. लोकतंत्र को खतरे में बताया. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 2:29 PM IST
इंदौर : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस लगातार मोर्चा खोले हुए है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. इंदौर में भी जंगी प्रदर्शन किया गया. इंदौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर इस्तीफे की मांग की.
कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की
इंदौर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर जंगी प्रदर्शन का ऐलान किया था. बुधवार सुबह 11 बजे से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के पंढरीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां से रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां पहले से मौजूद पुलिस बल ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने के प्रयास किया. इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई.
कांग्रेस बोली- भारत का लोकतंत्र खतरे में
इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का कहना है "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर प्रदर्शन घोषित किया गया था. प्रदर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हरसिद्धि चौराहे पर इकट्ठा हुए. यहां से सभी जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया. ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को खतरे में ला दिया है. क्योंकि आज लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने जिन्हें वोट दिया उन्हें वोट मिला कि नहीं. इसके बावजूद निर्वाचन आयोग द्वारा कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है."
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एसआईआर के नाम पर काटे वोट
पिछले दिनों चुनाव आयोग के ही दो चुनाव आयुक्त के द्वारा यह खुलासा किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा मनमाने तरीके से से निर्णय लिए जा रहे हैं. अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने के स्थान पर चुनाव आयोग में केंद्रीकरण कर दिया गया है. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला भी जलाया. कांग्रेस शुरू से ही चुनाव आयोग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के चुनाव में वोट चोरी किए जाने का आरोप लगाती रही है.
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव आयुक्तों द्वारा दी गई जानकारी से यह आरोप हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं. एसआईआर के नाम पर चुनाव वाले राज्यों से करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाना बड़ा षड्यंत्र है.