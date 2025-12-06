ETV Bharat / state

लाल रूसी टोपी भेज कांग्रेस ने दिया पुतिन को यादगार पैगाम, मोदी की विदेश नीति निशाने पर

भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को माध्यम बनाकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को नसीहत दी.

RED RUSSIAN CAP TO PUTIN
लाल रूसी टोपी भेज कांग्रेस ने दिया पुतिन को यादगार पैगाम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए मनमाने टैरिफ के बाद जहां भारत और रूस के बीच एक बार फिर नजदीकियां बढ़ी हैं. वहीं मेहमाननवाजी के शहर इंदौर से कांग्रेस ने रूसी टोपी भेजकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत और रूस के पुराने संबंधों का स्मरण कराया. इसके साथ ही मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने बताया कि पुरानी विदेश नीति ही कारगर है.

रूसी लाल टोपी का मतलब समझाया

भारत और रूस के संबंधों को लेकर जब-जब भी चर्चा होती है तो मशहूर फिल्म अभिनेता रहे राज कपूर की फिल्म का गाना गाया जाता है 'सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी' को जरूर याद किया जाता है. इस गीत के बोल के माध्यम से भारत और रूस के पुराने सबंधों की याद को ताजा किया जाता है. हाल ही में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर रूसी टोपी फिर से याद की गई.

कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव (ETV BHARAT)

रूस से ऐतिहासिक संबंधों की यादगार तस्वीरें

कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने बाकायदा पारंपरिक रूसी टोपी (Ushanka) सहित ऐतिहासिक तस्वीरें पुतिन को भेजी हैं. इनमें 1947 से 2013 तक भारत-रूस के गरिमामय और मजबूत रिश्तों की नींव रखने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाने वाली ऐतिहासिक तस्वीरें हैं. राकेश सिंह यादव ने बताया "रूसी टोपी और फोटोग्राफ्स दिल्ली स्थित रूसी दूतावास को कुरियर द्वारा पहुंचाए गए हैं. दूतावास इन्हें राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचाया जाएगा."

RED RUSSIAN CAP TO PUTIN
कांग्रेस ने रूसी लाल टोपी का मतलब समझाया (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने मोदी के 'नमस्ते ट्रंप' पर कसा तंज

राकेश सिंह यादव का कहना है "मोदी सरकार के “नमस्ते ट्रंप” कार्यक्रम के विफल होने और अमेरिका की आक्रामक आर्थिक नीतियों के बाद एक बार फिर कांग्रेस द्वारा स्थापित विदेश नीति की राह पर लौटना पड़ा है. इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की विदेश नीति आज भी सबसे सफल, सुदृढ़ और भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मोदी सरकार द्वारा विदेश नीति में लगातार हुई गलतियों के कारण भारत की वैश्विक स्थिति पिछले 10 वर्षों में कमजोर हुई है. लेकिन देर आए, दुरुस्त आए की तर्ज पर अब सरकार रूस के महत्व को समझते हुए पुनः वही नीति अपना रही है, जिसे कांग्रेस ने दशकों पहले स्थापित किया था."

वाजपेयी सरकार में भी रूस से अच्छे रिश्ते रहे

कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव का कहना है "यह भारत के लिए एक सकारात्मक और सुखद परिवर्तन है. यह भी स्मरणीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत-रूस संबंधों को गहराई से समझते थे. वर्ष 2000 में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, तब वाजपेयी जी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे और रूस के साथ भारत की विदेश नीति की गंभीरता को समझ रहे थे. किंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी उस नीति को प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ा सके."

TAGGED:

CONGRESS SENDS CAP TO PUTIN
MEMORABLE RED RUSSIAN CAP
MODI GOVT FOREIGN POLICY
INDIA RELATIONS WITH RUSSIA
RED RUSSIAN CAP TO PUTIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.