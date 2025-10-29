ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में SIR कांग्रेस के लिए बड़ा टेंशन, अधिकांश बूथ एजेंटविहीन, कैसे होगी मॉनीटरिंग

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी. एसआईआर ने कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ा दिया है.

मध्य प्रदेश में एसआईआर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 6:27 PM IST

इंदौर : 'वोट चोर गद्दी छोड़' जैसे नारे लगाकर मुहिम चलाने वाली कांग्रेस पार्टी में एसआईआर को लेकर हड़कंप मच गया है. कांग्रेस लंबे समय से मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया मे सुधार की मांग कर रही है. अब निर्वाचन आयोग के स्तर पर शुरू की जा रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने कांग्रेस की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं. क्योंकि तमाम पोलिंग बूथ पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं का घर-घर सर्वे होगा.

कांग्रेस के पास बूथ लेवल एजेंट्स की कमी

कांग्रेस पार्टी का हाल ये है कि प्रदेश के अधिकांश बूथों पर उसके एजेंट ही नहीं हैं. जिस समय एसआईआर की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही होगी, उसी समय राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पचमढ़ी में 10 दिवसीय शिविर में व्यस्त रहेगी. इतना ही नहीं, जिन पोलिंग बूथ पर नाम जोड़े और घटाए जाएंगे, उन पर आपत्ति लेने के लिए कांग्रेस के पास बूथ लेवल एजेंट ही नहीं हैं. ऐसे में परेशान कांग्रेस के नेताओं ने अब सीधे राहुल गांधी से अपना प्रशिक्षण स्थगित करते हुए जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की मांग दोहराई है.

कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव (ETV BHARAT)

बीएलओ 4 नवंबर से एक माह तक करेंगे सर्वे

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)अभियान की घोषणा की गई है, जिसके तहत इंदौर समेत अन्य इलाकों में 3 नवंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ)को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेंगे.

इसी दौरान पोलिंग बूथ पर भाजपा और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट की सहमति के बाद मतदाताओं के नाम जोड़ने और घटाने का काम किया जाएगा. इसके बाद 9 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों की सुनवाई के बाद 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा.

पचमढ़ी के प्रशिक्षण शिविर का टेंशन

इस दौरान इतने बड़े पैमाने पर चाह कर भी कांग्रेस दावे आपत्तियों प्रस्तुत नहीं कर पाएगी. यही वजह है कि कांग्रेस में इस स्थिति को भांपने वाले पार्टी नेता शिविर के स्थान पर अपने ही शीर्ष नेता को विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर गंभीर होने की मांग कर रहे हैं.

2 नवंबर से राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में पार्टी के जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करके और सत्ता वापसी का पाठ पढ़ने के लिए आ रहे हैं. इस दौरान 71 जिला अध्यक्ष पचमढ़ी में 10 दिन शिविर में रहेंगे. जाहिर है, ऐसी स्थिति में पूरी कांग्रेस निर्वाचन आयोग के अभियान पर फोकस ही नहीं कर पाएगी. राहुल गांधी के शिविर को स्थगित करने की मांग कांग्रेस में ही उठ रही है.

कांग्रेस में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का टोटा

किसी भी पोलिंग बूथ से जुड़े इलाकों में कौन मतदाता रहता है अथवा किस लेकर क्या स्थिति है, इसे लेकर राजनीतिक निगरानी बूथ लेवल एजेंट के स्तर पर होती है. यही बूथ लेवल एजेंट मतदान के दौरान बूथ के बाहर एवं अंदर मौजूद रहते हैं. लेकिन प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के अपने वर्तमान कार्यकाल में अब तक बूथ लेवल एजेंट ही तय नहीं कर पाई है.

ऐसी स्थिति में ना तो कांग्रेस के पास इंदौर जिले के 2625 मतदान केंद्रो पर गलत नाम जोड़ने अथवा सही नाम हटाने पर आपत्ति लेने के लिए ना तो कोई कार्यकर्ता है, ना ही एजेंट. कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में बन रही है.

कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने लिखा पत्र

इधर, इंदौर में कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री को पत्र लिखकर सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिह्नित किए गए बूथ लेवल एजेंट की सूची जारी करने की मांग की है, जिससे उन बूथ लेवल एजेंट को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए सक्रिय किया जा सके.

