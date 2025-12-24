ETV Bharat / state

404 करोड़ से ज्यादा के घपले में फंसे इंदौर कांग्रेस नेता, ED ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट

ईडी ने इंदौर कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट की दायर, 404 करोड़ के अवैध कारोबार में मुख्य आरोपी बनाया

INDORE CONGRESS LEADER 404 CR SCAM
404 करोड़ से ज्यादा के घपले में फंसे इंदौर कांग्रेस नेता (Source- Enforcement Directorate)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : शहर कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के मामले में ईडी ने कोर्ट में चार्जीशीट फाइल कर दी है. 2024 में ईडी ने कांग्रेस नेता विशाल अग्निहोत्री और उसके सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय को तकरीबन 404.46 करोड़ रु की अवैध ट्रेडिंग का पता चला था. इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर मामले में विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री को मुख्य आरोपी बनाया है. अब इस पूरे मामले की स्पेशल कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी.

क्या है 404 करोड़ का ट्रेडिंग घपला?

ईडी द्वारा शिकायत के आधार पर 2024 में विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ बड़ी छापेमार कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कैश, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, करोड़ों की विदेशी घड़ियां व कारोबार से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिन्हें अवैध कारोबार के पैसों से खरीदा गया था. ईडी को डिब्बा कारोबारी विशाल अग्निहोत्री की क्रिप्टो करेंसी से संबंधित खुफिया जानकारियां भी मिली थीं. जिसके बाद विशाल के सहयोगी तरुण श्रीवास्तव, श्रीनिवास रामासामी सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड मारी थी. छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध सट्टा संचालित करने, अवैध ट्रेडिंग, अवैध वेबसाइट्स चलाने व देश के बाहर अवैध व्यापार करने की भी जानकारियां ईडी की टीम को मिली. इसके बाद 404 करोड़ रुपए की अवैध ट्रेडिंग का राज खुला.

Enforcement Directorate on vishal agnihotri scam
ईडी ने प्रेस रिलीज से दी जानकारी (Source- Enforcement Directorate)

कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर करोड़ों का अवैध कारोबार

ईडी ने इस मामले में कई एंगल से जांच पड़ताल कर कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें मुख्य आरोपी विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री उसके सहयोगी तरुण श्रीवास्तव और श्री निवास रामासामी को बनया गया है. चार्जशीट में भी ईडी ने इस बात का उल्लेख किया है कि विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के माध्यम से ही एक कमोडिटी एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा था और इसमें लोगों को ठगा जा रहा था. ईडी ने इस मामले में गोलू अग्निहोत्री और उसके सिंडिकेट के तकरीबन 58.39 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है.

ED Chargesheet Vishal Agnihotri
ईडी ने सोशल मीडिया पर भी दी जानकारी (Source- Enforcement Directorate)

यह भी पढ़ें-

वहीं, आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से सिंडिकेट वी मनी, लोटस बुक, 8स्टॉक हाइट और 11 स्टार जैसे अवैध ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए थे. इन अवैध प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जाात था, जिसमें करोड़ों का खेल हुआ.

Indore Congress leader 404 Cr scam
ईडी ने 58.39 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है. (Enforcement Directorate)

ईडी ने प्रेस रिलीज से दी जानकारी

आरोपियों के तार इंदौर से अहमदाबाद, मुंबई, चैन्नई होते हुए दुबई से भी जुड़े बताए जा रहे हैं. इस पूरे मामले में ईडी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चार्ज शीट जारी कर दी है. ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर चार्जशीट और पूरी कार्रवाई की जानकारी मीडिया से साझा की है. जल्द ही स्पेशल कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
ED CHARGESHEET VISHAL AGNIHOTRI
INDORE ILLEGAL TRADING CASE
VISHAL GOLU AGNIHOTRI CASE ED
INDORE CONGRESS LEADER 404 CR SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.