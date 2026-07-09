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राकेश यादव ने बीजेपी का दामन थामते ही बताया जीतू पटवारी के 500 करोड़ के आरोप का सच

इंदौर के कांग्रेस नेता राकेश यादव ने 375 बार राहुल गांधी को किया ई-मेल, जवाब नहीं मिलने से आहत होकर छोड़ी पार्टी, भाजपा में शामिल.

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कांग्रेस नेता राकेश यादव ने थामा बीजेपी का दामन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 9:54 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं. कांग्रेस में 30 सालों तक अपनी सेवाएं देने वाले और 2 बार प्रदेश महासचिव रहे इंदौर के दिग्गज कांग्रेस नेता राकेश यादव ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा पार्टी ज्वाइन करते ही राकेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बताया, "राहुल गांधी को 375 बार ई-मेल किए लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व से कोई जवाब नहीं मिला तो आहत होकर भाजपा का दामन थाम लिया."

इंदौर के भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राकेश यादव ने भोपाल में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा ने उनके 30 सालों के लंबे संगठनात्मक अनुभव का सम्मान करते हुए उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है.

राकेश यादव ने बताया जीतू पटवारी के 500 करोड़ के आरोप का सच (ETV Bharat)

​'बिना तथ्यों के आरोप लगाता है कांग्रेस नेतृत्व'

​राकेश यादव के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, "राकेश यादव जैसे जमीनी नेता ने 30 साल तक कांग्रेस की सेवा की लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो पूरी तरह दिशाहीन हो चुका है. आज की कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिना किसी तर्क, बिना साक्ष्य और पूरी तरह तथ्यहीन आरोप लगाने की राजनीति करता है. इसी कार्यशैली से परेशान होकर राकेश यादव ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें तुरंत प्रदेश प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी है."

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राकेश यादव को दी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी (ETV Bharat)

राकेश यादव ने बताया 500 करोड़ के आरोप का सच

​भाजपा में शामिल होने के बाद राकेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर कई गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "करीब 4-5 दिन पहले जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर 500 करोड़ रुपये की जमीन का एक गंभीर आरोप लगाया था. जब मैंने मीडिया डिबेट में जाने से पहले जीतू पटवारी से इसके दस्तावेज मांगे ताकि मीडिया के सामने मानहानि से बचा जा सके, तो उन्होंने दस्तावेज देने के बजाय मुझसे कहा कि 3 दिन के लिए मीडिया से बात करना बंद कर दो, लोग अपने आप भूल जाएंगे. जब कागजात नहीं मिले तो उन्होंने मुझे डिबेट में जाने से मना कर दिया और उल्टा मुझे ही कांग्रेस से निकालने का नोटिस थमा दिया.

​'डिफेंडर की सवारी और किसान आदिवासी होने का झूठा ढोंग'

​राकेश यादव ने जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हरीश चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "जो लोग आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलाने का दावा कर रहे हैं, वे करोड़ों की डिफेंडर गाड़ियों में घूमते हैं. क्या कभी किसी ने असली किसान या आदिवासी को डिफेंडर गाड़ी का मालिक बनते देखा है. जीतू पटवारी खुद को किसान पुत्र कहते हैं लेकिन उनके टैक्स रिटर्न में सिर्फ कमर्शियल इनकम भरी पड़ी है, खेती की कोई आय नहीं है. राजनीति में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए ये लोग आदिवासियों और गरीबों के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं."

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हेमंत खंडेलवाल ने राकेश यादव को दिलाई बीजेपी की सदस्यता (ETV Bharat)

​​'कांग्रेस दलालों का अड्डा,राहुल गांधी बने धृतराष्ट्र​'

​राकेश यादव ने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की तुलना पुरातत्व विभाग की एक जर्जर बिल्डिंग से की. उन्होंने आरोप लगाया, "​हरीश चौधरी ऑन रिकार्ड एक प्रापर्टी ब्रोकर हैं और जीतू पटवारी महज एक ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं. राहुल गांधी एक ऐसे धृतराष्ट्र बन चुके हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पार्टी में कई दुर्योधन पैदा कर दिए हैं, जो कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं. कांग्रेस संगठन में पदों को सेल टू परचेज यानी खुलेआम बेचा जा रहा है."

जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "जिनके खुद के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं और जो आज तक अपनी असली जन्मतिथि नहीं बता पाए, वे कांग्रेस को क्या खाक जिताएंगे."

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