मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से मुक्त ऑफिस बताने वाले को 1 लाख का इनाम, जीतू पटवारी राजवाड़ा पर करेंगे सम्मान
इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान, प्रदेश भर में भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस का पता बताने वाले को मिलेगा 1 लाख का इनाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 2:40 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ी घोषणा की है. पटवारी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त किसी भी सरकारी ऑफिस का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है. इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस का पता बताने वाले का इंदौर के राजवाड़ा पर जीतू पटवारी द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा.
भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस का पता बताने वालों को बड़ा इनाम
इंदौर प्रेस क्लब में पटवारी ने मुख्यमंत्री द्वारा वंदे मातरम को लेकर उनका इस्तीफा मांगे जाने पर जवाबी हमले में कहा, "मोहन यादव के राज में पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कैंसर फैल चुका है. आज कोई ऑफिस या कोई व्यवस्था नहीं बची है जहां भ्रष्टाचार न हो, मुख्यमंत्री वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं."
कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण
जीतू पटवारी ने आगे कहा, "इंदौर में 36 लोग दूषित पानी से मर गए, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए. लेकिन सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा और उसके नेता पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं. अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिखने वालों की विचारधारा से निकली पार्टी आज देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है."
मुख्यमंत्री को इन विषयों पर करना चाहिए विचार
उन्होंने इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉ. मोहन यादव से सवाल करते हुए कहा कि इंदौर में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है, एम.वाय अस्पताल में लापरवाही और अमानवीय घटनाओं का जिम्मेदार कौन है. सफाई मित्रों की ड्यूटी के दौरान हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है और नगर निगम में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है. इस पर भी मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए.
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इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा ने कहा शहर भर में नलों में गंदा और दूषित पानी आ रहा है. खस्ताहाल सड़कें और गड्ढों से भरी व्यवस्था के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद है. इसलिए भाजपा को सांप्रदायिक राजनीति करने के बजाय जनता की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए.