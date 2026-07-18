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कांग्रेस पार्षद को प्रॉपर्टी की जानकारी छिपाना पड़ा भारी, कोर्ट ने शून्य घोषित किया निर्वाचन

इंदौर के वार्ड क्रमांक 60 की कांग्रेस पार्षद की कुर्सी छिनी, नामांकन के दौरान छिपाई थी कई महत्वपूर्ण जानकारी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला.

INDORE CONGRESS PARSHAD WARD 60
कांग्रेस पार्षद को प्रॉपर्टी की जानकारी छिपाना पड़ा भारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:30 PM IST

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इंदौर : शहर के वार्ड क्रमांक 60 की पार्षद सुनेहरा अंसारी की पार्षद की कुर्सी छिन गई है. इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद सुनेहरा अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है. उनके सामने खड़े हुए एक निर्दलीय पार्षद ने उनके निर्वाचन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते हुए एक याचिका दायर की थी. इंदौर की जिला कोर्ट में दायर की गई इस याचिका की सुनवाई करते हुए पार्षद पर लगे आरोप सही पाए गए.

नामांकन में छिपाई थी ये जानकारी

शुक्रवार को कोर्ट ने वार्ड क्रमांक 60 से खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना अंसारी की याचिका पर सुनवाई की. मुन्ना अंसारी ने पार्षद सुनेहरा अंसारी पर जानकारी छिपाने के आरोप लगाए थे. मुन्ना अंसारी द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में बताया गया कि पार्षद सुनेहरा अंसारी ने जब निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल किया, तो उन्होंने अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं दी थी. साथ ही उस दौरान शहर में उनकी कई कमर्शियल प्रॉपर्टी मौजूद थीं, जिनकी जानकारी उन्होंने नामांकन फार्म में नहीं दी थी.

मामले की जानकारी देते एडवोकेट (Etv Bharat)

याचिका में ये भी कहा गया कि वार्ड क्रमांक 60 की पार्षद ने शहर में मौजूद अपनी प्रॉपर्टियों के टैक्स भी जमा नहीं किए थे. तकरीबन 3 सालों से इंदौर की जिला कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी.

कोर्ट ने शून्य घोषित किया निर्वाचन

वहीं पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी के द्वारा अपने एडवोकेट के माध्यम से कई तरह के तर्क इंदौर की जिला कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. तमाम तरह के तर्कों से सहमत होते हुए हुए न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद सुनेहरा अंसारी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है. इंदौर की जिला कोर्ट के द्वारा दिए गए इस आदेश से कांग्रेस को फिर एक झटका इंदौर नगर निगम में लगा है.

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2022 के पार्षद चुनाव से जुड़ा है मामला

इस मामले पर एडवोकेट विजय शर्मा ने कहा, '' 6 जुलाई 2022 को इंदौर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 60 से सुनेहरा अंसारी को निर्वाचित किया गया था. लेकिन उनके प्रतिद्वंदी मुन्ना अंसारी ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर कराई थी. याचिका में बताया गया कि कैसे पार्षद ने नामांकन के दौरान अपनी प्रॉपर्टी संबंधी जानकारियां छिपाई थीं, जो एक प्रकार से चुनाव में जनता के साथ धोखा है. लोगों ने बिना इस जानकारी को जाने उन्हें वोट दिया, ऐसे में कोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य कर दिया है.''

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