कंपनी के मेल से गजब छेड़छाड़, कहीं और पहुंचे करोड़ों रुपए, इंडियन-अमेरिकी सेल ने लगाया पता

स्टेट साइबर सेल को इंदौर में मौजूद शिवगंगा डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक शिकायत मिली थी. जिसमें बताया गया था कि कंपनी को अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित अपने वेंडर इन्नोवेक्स इंटरनेशनल को करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान करना था. जब वह अमेरिकी कंपनी को भुगतान कर रहे थे, उस दौरान साइबर ठगों ने कंपनी और उनके वेंडर के ईमेल सिस्टम को हैक कर लिया. इसके बाद हैकर्स ने स्पूफ ईमेल के जरिए बैंक विवरण में बदलाव कर दिया. जिसके बाद यह राशि अमेरिका स्थित जेपी मॉर्गन बैंक के एक संदिग्ध खाते में ट्रांसफर कर दी गई.

मामले में अमेरिकी साइबर सेल और भारतीय साइबर सेल ने मिलकर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 72 लाख रुपए रिकवर किए हैं. हालांकि अमेरिकी साइबर एजेंसी और स्टेट साइबर सेल मामले की जांच में जुटी हुई है.

इंदौर: स्टेट साइबर सेल ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्राड का खुलासा करते हुए बड़ी रकम हासिल की है. स्टेट साइबर सेल ने इंदौर की कंपनी के 3 करोड़ 72 लाख रुपए, जो साइबर अपराधियों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे, उसे रिकवर किया है. इंदौर की कंपनी ने यह रकम अमेरिकी कंपनी को ट्रांसफर की थी, लेकिन पैसे अमेरिकी कंपनी के पास न पहुंचकर साइबर अपराधियों ने स्पूफ इमेल के जरिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे.

साइबर अपराधियों ने मेल भेजकर ट्रांजैक्शन को बताया रिजेक्ट

राशि ट्रांसफर होने के बाद साइबर अपराधियों ने इंदौर वाली कंपनी को ईमेल भेजकर बताया कि उनका भुगतान रिजेक्ट हो गया है. साथ ही एक वैकल्पिक बैंक खाते में दोबारा भुगतान करने का अनुरोध किया गया. इस पर इंदौर स्थित कंपनी के अधिकारियों को कुछ संदेह हुआ, तो उन्होंने अमेरिका में रहने वाले वेंडर से फोन पर चर्चा की. जिस पर उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई. उसके बाद इंदौर स्थित कंपनी के अधिकारियों ने मामले की जानकारी स्टेट साइबर सेल के अधिकारियों को दी.

अमेरिकी खाते में ट्रांसफर हुए थे 3 करोड़ 72 लाख

इसके बाद स्टेट साइबर सेल के अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की गई, तो जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, वह अमेरिका से संबंधित था. जिसके चलते एफबीआई के अधीन ic3 पोर्टल पर भी ठगी की शिकायत की गई. वहीं राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल i4c पर भी इसकी शिकायत इंदौर के व्यापारी द्वारा दर्ज करवाई गई. इसके बाद दोनों पोर्टल के रजिस्ट्रेशन नंबर के संदर्भ में जेपी मॉर्गन बैंक को आधिकारिक ईमेल के जरिए तुरंत सूचना दी गई.

राशी को फ्रीज कर, रिकवर किए गए पैसे

जैसे ही 2 जांच एजेंसी को जेपी मॉर्गन बैंक के संदिग्ध खातों में जमा राशि की जानकारी मिली तो उन्होंने उस राशि को होल्ड कर दिया. इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रिकॉल प्रक्रिया करते हुए कंपनी को पूरी राशि वापस दिलाई गई. वहीं इस मामले को लेकर स्टेट साइबर सेल के निरीक्षक दिनेश वर्मा का कहना है कि "इंदौर स्थित कंपनी के साथ साइबर ठगों द्वारा अनोखी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन कंपनी के संचालकों ने मामले की जानकारी स्टेट साइबर सेल को दी. जिसके बाद जांच पड़ताल कर जो राशि अन्य खाते में ट्रांसफर की गई थी. उस राशि को फ्रीज कर वापस रिकवर कर लिया गया है. अपराधियों को लेकर जांच की जा रही है."