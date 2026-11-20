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मोहल्लों की मुखबिरी करेंगे कम्युनिटी कैमरे, इंदौर के थानों में बैठकर पुलिसवाले देखेंगे कौन किसे बेच रहा नशा

इंदौर: शहर में कई इलाके ऐसे हैं, जहां लोग अपराध और अपराधी को जानते हुए भी अपराधियों से पंगा नहीं लेना चाहते. ऐसे में पुलिस विभाग को इन इलाकों से अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती. इस परेशानी से निपटने के लिए पुलिस विभाग शहर के ऐसे तमाम इलाकों में अब घर-घर में कम्युनिटी कैमरे लगवा रही है.

इंदौर में बढ़ते अपराध पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस कम्युनिटी कैमरों की मदद लेगी. ऐसे क्षेत्रों में जहां चोरी और असामाजिक गतिविधियों की शिकायतें सामने आती हैं लेकिन अपराधियों के बारे में स्थानीय लोगों से कोई खबर और पुलिस को सूचना नहीं मिल पाती. उन इलाकों में अब कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.

स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की गई. कैमरों का सीधा फीड संबंधित थाने में पहुंचेगा, जिससे पुलिस उस क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख सकेगी.

इस अभियान की शुरुआत गुरुवार को शहर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के अपराध ग्रस्त इलाके गोमा की फेल एरिया से हुई. छेड़छाड़, बदमाशी और लड़ाई झगड़े की वारदात से परेशान आईएमसी मेंबर और पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया के प्रयासों से यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

विधायक महेंद्र हार्डिया के मुतबिक, "गोमा की फेल क्षेत्र में लंबे समय से चोरी और नशे के पाउडर की खरीद-फरोख्त सहित असामाजिक गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही थीं. स्थानीय लोग डर के कारण कई बार अपराधियों की पहचान बताने और पुलिस में शिकायत करने से भी बचते हैं. इसी समस्या को देखते हुए क्षेत्र में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल की गई है. कैमरों के जरिए अपराधियों की पहचान आसान होगी और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी."

640 स्थानों पर लगे 1926 कैमरे

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया, "इंदौर में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरा अभियान के तहत अब तक 640 स्थानों पर 1926 कैमरे लगाए जा चुके हैं. इन पर करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत आई है. गोमा की फेल क्षेत्र में लगाए गए कैमरों का फीड संबंधित थाने में पहुंचेगा, जहां पुलिस अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे. इन कैमरों के इंस्टॉलेशन से लेकर मेंटेनेंस और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय कम्युनिटी की रहेगी."

'अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद'

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मुताबिक, "शहर के चिह्नित क्षेत्रों में करीब 65 प्रतिशत हिस्से को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा चुका है. शेष 30 से 35 प्रतिशत क्षेत्रों में भी अगले एक से दो महीनों में कैमरे लगाने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए रहवासियों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा. गोमा की फेल से शुरू हुई यह पहल शहर के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. कम्युनिटी की भागीदारी और पुलिस की निगरानी से अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद है.