ETV Bharat / state

इंदौर में सजा ग्रामीण हाट बाजार, आर्गेनिक दलहन और मसाले खरीदते दिखे कलेक्टर

मध्य प्रदेश में ऐसे सैकड़ों उत्पाद हैं, जो ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं. इन ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को खरीदने के लिए ग्राहक मिलने में परेशानी होती है. इसी परेशानी हो हल करने के लिए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने ग्रामीण हाट बाजार का नवाचार किया है. इसमें ग्रामीणों को अपने प्रोडक्टों के लिए आसानी से खरीदार मिल सकेंगे. साथ ही उन्हें उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के उचित रेट मिलेंगे.

इंदौर: भारत सरकार देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के नवाचार कर रही है. इसमें मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी बढ़चढ़ की योगदान दे रही है. किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने ग्रामीण हाट बाजार की शुरुआत की है. इस बाजार में किसान अपने प्राकृतिक उत्पादों को बड़ी आसानी से बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे. यह बाजार सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को लगेगा. ग्रामीण हाट बाजार में सिर्फ प्राकृतिक उत्पाद ही खरीदे और बेचे जाएंगे.

बाजार में मिलेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक उत्पाद

इंदौर जिला प्रशासन ने प्राकृतिक खेती और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अब ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदी बिक्री का बाजार शुरू किया है. ग्रामीण हाट बाजार में जिले के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज, सब्जियां और हस्तशिल्प से तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे. इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद मिल सकेगी.

ग्रामीण बाजार का कलेक्टर ने लिया जायजा

शनिवार 8 नवंबर को ग्रामीण हाट बाजार पहुंचकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने ग्रामीणों और उत्पादकों को प्रोत्साहित किया. साथ ही हाट बाजार का निरीक्षण किया. उन्होंने बाजार में लगे स्टॉलों से दलहन, मसाले और हस्तशिल्प प्रोडक्ट की खरीदारी भी की. इसके अलावा कलेक्टर ने किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत कर ग्रामीण हाट बाजार को लेकर विचार मांगे. उन्होंने कहा,"बाजार में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग यहां आकर ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को खरीद सकें.

कलेक्टर ने कहा ग्रामीण हाट बाजार में की खरीदारी करें

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, "इंदौर में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. साथ ही साथ प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान भाइयों के उत्पादों के लिए उचित प्लेटफार्म मिल सकें. इसके लिए इंदौर में ग्रामीण हाट बाजार की शुरुआत की गई है. हर शनिवार-रविवार को उनके उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था की गई है. 8 नवंबर से ग्रामीण हाट बाजार की शुरुआत हो चुकी है. इसमें इलाके के कई किसान भाई सम्मिलित भी हुए थे. साथ ही स्टॉलों से उत्पादों की खरीदारी भी की."

प्राकृतिक खेती के लिए 1250 किसान चयनित

इंदौर में अधिकांश किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं, जिन्हें अब प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. उद्यानिकी विभाग की आत्मा परियोजना के तहत यहां के 1250 किसानों का चयन अब अलग-अलग प्रकार की प्राकृतिक खेती के लिए किया गया है, जो एक-एक एकड़ जमीन से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकेंगे. इनके द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जाएंगे. उन्हें इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में प्राकृतिक खेती के काउंटर पर बेचा जा सकेगा.

ग्रामीण हाट बाजार में मिलेंगे ये प्रोडक्ट

यहां प्राकृतिक रूप से उत्पादित दालें, हल्दी, मसाले, सब्जियां, चिया सीड, अश्वगंधा, कलौंजी, अनाज सहित अन्य गौ-आधारित उत्पाद विक्रय किए जाते हैं. इसके अलावा प्राकृतिक सब्जी और अनाज से तैयार अन्य फूड प्रोडक्ट भी उपलब्ध है. किसानों के अतिरिक्त ग्रामीण हाट बाजार में स्वं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट भी उपलब्ध है.