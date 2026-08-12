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बिना आवेदन भी जा सकेंगे शिकायत करने, इंदौर कलेक्ट्रेट में मिलेंगे फ्री में लिखने वाले

इंदौर कलेक्ट्रेट में अपनी शिकायत और समस्या लेकर पहुंचने वाले पीड़ितों के आवेदन भी जिला प्रशासन तैयार करगा. सिद्धार्थ माछीवाली की रिपोर्ट.

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इंदौर कलेक्ट्रेट में आवेदन लिखाने की फ्री व्यवस्था (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:12 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : सरकारी दफ्तरों में बिना अर्जी के समस्या का निराकरण भले अजीब सी बात लगे लेकिन इंदौर जिला प्रशासन ने ऐसा किया है. अर्जी तैयार करने और टाइपिंग जैसे खर्चों से लोगों को बचाने की व्यवस्था की गई है. अब कलेक्ट्रेट में ही अर्जी तैयार करने वाले रायटर की तैनाती कर दी गई है. प्रदेश में संभवत: इंदौर ऐसा पहला जिला है, जहां परेशानी लेकर आने वाले लोगों के शिकायती आवेदन भी कलेक्ट्रेट में तैयार होंगे, जिनके आधार पर व्यवस्थित शिकायत की जा सकेगी.

इंदौर कलेक्टर की नई पहल

हर मंगलवार को जनसुनवाई में ऐसे लोग भी आते हैं जो अपनी परेशानी को कई बार लिखित आवेदन में भी बता नहीं पाते. ऐसे आवेदकों में गरीब, बुजुर्ग और ग्रामीण आवेदक होते हैं, जिनसे आवेदन तैयार करने के नाम पर टाइपिंग और फोटोकॉपी वाले राशि वसूलते हैं. संबंधित शिकायत में किस विभाग और किसी अधिकारी का उल्लेख करना है, यह स्पष्ट नहीं करने पर कई बार शिकायत करने वालों को भी यह पता नहीं होता कि निराकरण किस विभाग में होगा. कौन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है " कलेक्ट्रेट में आवेदन लिखने की व्यवस्था कर दी गई है. ये सारा काम फ्री में होगा."

आवेदन सही नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति

जब ऐसे आवेदन निराकरण के लिए आते हैं तो कई बार जनसुनवाई के पंजीयन डेस्क पर ही गलत आवेदन लिखे होने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं. ऐसे आवेदनों में कई बार ना तो आवेदक की वास्तविक परेशानी लिखी होती है, ना ही उसका एड्रेस अथवा फोन नंबर सही होता है. इसके अलावा मूल विभाग अथवा संबंधित अधिकारी के बजाय आवेदन गलत लिखे होने के कारण शिकायतकर्ता अथवा पीड़ितों को अनावश्यक परेशानी से जूझना पड़ता है.

इस स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के पास ही अपने अधीन कर्मचारियों (कंप्यूटर ऑपरेटर) को जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों के व्यवस्थित आवेदन तैयार करने की व्यवस्था की है.

आवेदन लिखने वालों को सख्त निर्देश

खास बात यह है कि सभी को ताकीद किया गया है कि कोई भी ना तो आवेदन लिखने से इंकार करेगा, न ही आवेदकों से कोई राशि की मांग की जाएगी. जरूरी मामलों में पीड़ितों को शिकायती आवेदन के प्रिंटआउट के अलावा फोटोकॉपी भी करके दी जाएगी, जिससे कि अपनी वास्तविक समस्या के समाधान के लिए उसे भटकना न पड़े. इदौर जिले की जनसुनवाई में हर मंगलवार को 300 से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें राजस्व विभाग जमीनों के अतिक्रमण गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक मदद और बुजुर्गों और परिवारों से जुड़ी शिकायतें होती हैं, जिनका त्वरित निराकरण कलेक्टर की निगरानी में होता है.

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