भगवान को ठंड से बचाने का जतन, अर्पित किए जा रहे गर्म परिधान, आरती का समय भी बदला

भगवान के प्रति अगाध आस्था और प्रेम के फल स्वरुप लोगों की भावनाएं भगवान के साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं कि वे उन्हें अपनी ही तरह सर्दी और गर्मी से भी बचाना चाहते हैं. यही वजह है कि मंदिरों में अब न केवल शाम की आरती का समय बदल दिया गया है, बल्कि सुबह से ही भगवान की प्रतिमाओं को गर्म परिधान अर्पित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्हें ठंड से बचने के लिए गर्म तासीर वाले स्वास्थ्यवर्धक नैवेद्य का भोग लगाया जा रहा है.

इंदौर: बारिश के बाद बढ़ती ठंड को लेकर मंदिरों में भगवान की डाइट और परिधान में परिवर्तन किया गया है. भगवान को ठंड न लगे इसके लिए गर्म परिधान और गर्म तासीर वाले ही भोग का नैवेद्य अर्पित किया जा रहा है. लोगों का मानना है कि इससे भगवान, भक्तों को ठंड से बचने की प्रेरणा देते हैं. इसके साथ ही ठंड को देखते हुए भगवान के आरती के समय में भी बदलाव किया गया है.

भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं गर्म परिधान (ETV Bharat)

दूध, लड्डू, जलेबी का लगाया जा रहा है भोग

शहर के सबसे प्रमुख खजराना के श्री गणेश मंदिर में विघ्नहर्ता को सर्दी से बचाने हेतु शाल एवं अंगीठी ससम्मान अर्पित की गई. साथ ही शीत ऋतु को देखते हुए गर्म कस्तूरी और इत्र लगाया जा रहा है. वहीं, सोमवार को गणेश जी को ठंड के समय में विशेष भोग स्वरूप लड्डू, हलवा, दुग्ध, गराडू, जलेबी का नैवेद्य अर्पित किया गया. शहर के रणजीत हनुमान मंदिर में भगवान को शुद्ध घी की रोटी, दूध, गुड़, घी और केसर के साथ मेवे का भोग लगाया जा रहा है.

मां काली को पहनाई गई गर्म फर वाली पोशाक

यह स्थिति किसी एक मंदिर में नहीं, बल्कि शहर के हर प्रमुख मंदिरों में नजर आ रही है. विद्या धाम मंदिर में भी मां दुर्गा को केसर युक्त गर्म दूध और खारक (सूखी खजूर) का प्रसाद अर्पित किया जा रहा है. वहीं, जय महाकाली मंदिर में मां काली की प्रतिमा को गर्म फर वाली पोशाक पहनाई गई और ड्राई फ्रूट वाले दूध का भोग लगाया गया. इसके साथ ही विजयनगर में मौजूद ग्वाल भेरू मंदिर में भी मां दुर्गा को ड्राई फ्रूट के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है.

'भगवान ठंड से बचने की देते हैं प्रेरणा'

खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट बताते हैं कि "भगवान, भक्तों को सर्दी और गर्मी से बचने की प्रेरणा देते हैं. यही वजह है कि जन भावना के अनुरूप सभी मंदिरों में इन दिनों गर्म तासीर वाले नैवेद्य अर्पित किए जा रहे हैं." रणजीत हनुमान मंदिर के पुजारी दीपेश व्यास के मुताबिक मंदिर की आरती के समय में भी सर्दी के हिसाब से आंशिक परिवर्तन किया गया है.