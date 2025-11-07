मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दानदाता विनोद अग्रवाल, हुरुन इंडिया डोनर लिस्ट में मिला 71वां स्थान
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दानदाता हैं कोयला उद्योगपति विनोद अग्रवाल, दान करने वालों की हुरुन इंडिया लिस्ट में मिला 71वां स्थान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 4:08 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 5:28 PM IST
इंदौर: हुरुन इंडिया ने अमीरों की लिस्ट जारी की है. जिसमें एक बार फिर मध्य प्रदेश के उद्योगपति ने बाजी मारी है. इंदौर के रहने वाले कोयला उद्योगपति विनोद अग्रवाल ने 185 लोगों की लिस्ट में 71वां स्थान हासिल किया है. वह पिछले 5 सालों से हुरुन इंडिया द्वारा जारी की लिस्ट में जगह बना रहे हैं. खबर में पढ़ें किसने कितना दान किया और उद्योगपति विनोद अग्रवाल ने इस साल कितना डोनेशन कर लिस्ट में जगह बनाई है.
हुरुन इंडिया ने जारी की दान करने वालों की लिस्ट
हुरुन इंडिया द्वारा हर साल देश भर के दानदाताओं की सूची जारी की जाती है. इस बार हुरुन इंडिया द्वारा लाखों-करोड़ों रुपए दान करने वालों की देशभर के उद्योगपतियों की सूची जारी की गई. इस बार सूची में पहला स्थान भारत की बड़ी आईटी कंपनी HCL टेक के फाउंडर शिव नादर ने पाया है. उन्होंने 2708 करोड़ रुपए दान किए हैं. खास बात यह है कि 5 सालों की लिस्ट में लगातार चार साल से शिव नादर और उनका परिवार टॉप में है.
इसी तरह से देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी व उनके परिवार भी इस सूची में हैं. उन्होंने 626 करोड़ रुपए दान किए हैं. इसी तरह से देश के अन्य उद्योगपतियों की बात करें तो बजाज परिवार द्वारा 446 करोड़ रुपए दान किए गए हैं. तो वहीं कुमार मंगलम बिड़ला व उनके परिवार ने 440 करोड़ रुपए डोनेशन कर इस सूची में जगह बनाई है.
इंदौर के विनोद अग्रवाल को मिला 71वां स्थान
इसी तरह से गौतम अडानी ने 386 करोड़ रुपए का दान किया है. जहां देश भर के कई उद्योगपतियों ने इस सूची में स्थान बनाया है, तो वहीं इंदौर के बड़े कोयला उद्योगपति विनोद अग्रवाल का भी इस लिस्ट में 71वां स्थान है. उन्होंने साल 2025 में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, गरीबी, कुपोषण और पशु कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों में करीब 19 करोड़ रुपए दान किए हैं. वे लगातार 5 सालों से हुरुन द्वारा डोनेशन करने वाली लिस्ट में अपना नाम बनाए हुए हैं.
5 सालों से लिस्ट में नाम बनाए हुए हैं विनोद अग्रवाल
उद्योगपति विनोद अग्रवाल ने 2021 में 11 करोड़ रुपए दान करके लिस्ट में 66वां स्थान प्राप्त किया था. इसी तरह साल 2022 में 30 करोड़ रुपए डोनेशन देकर 34वां स्थान, साल 2023 में 34 करोड़ रुपए डोनशन कर 31वां स्थान और साल 2024 में 20 करोड़ रुपए दान कर 58वां स्थान पाया था. वहीं इस बार 19 करोड़ रुपए के दान के साथ 71वां स्थान प्राप्त किया है.
अन्नपूर्णा मंदिर में किचन का कराया निर्माण
वहीं इंदौर में विनोद अग्रवाल द्वारा कई मंदिरों में डोनेशन कर भोजन शालाओं के साथ ही अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. उन्होंने पिछले साल ही अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में एक बड़ा किचन बनाया है. उसके जरिए तकरीबन 2 हजार से 3 हजार लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था भी विनोद अग्रवाल और उनकी संस्था द्वारा की जा रही है. इसके साथ ही आने वाले दिनों में उज्जैन सिंहस्थ में भी राज्य सरकार के साथ मिलकर कई तरह के सेवार्थ काम करने में जुटे हुए हैं.
एमपी के सुधीर अग्रवाल को मिला 98वां स्थान
बताया जा रहा है कि इंदौर के उद्योगपति विनोद अग्रवाल गुरु अवधेशानंद के परम शिष्य हैं. विनोद अग्रवाल के अलावा इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के एक और उद्योगपति ने जगह बनाई है. सुधीर अग्रवाल को 98वां स्थान मिला है. हुरुन इंडिया की सूची में आने के लिए देश भर के करीब 200 उद्योगपतियों ने आवेदन दिए थे. जिनमें से 185 की सूची जारी गई है.