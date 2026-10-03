ETV Bharat / state

सुसाइड से बचाएगी ये तकनीक, इंदौर समेत देशभर के हॉस्टलों में होगा बड़ा बदलाव

हॉस्टल व शैक्षणिक संस्थानों में लगेंगे टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन ( Getty Images )

इंदौर: देश भर में छात्र-छात्राओं के बढ़ते सुसाइज के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने कोचिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्पंदन योजना लागू की है. इस योजना के तहत अब युवाओं को सुसाइड अटेंप्ट से बचाने के लिए काउंसलिंग भी की जाएगी और होस्टल रूम्स से लेकर विभिन्न जगहों पर टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन लगेंगे.