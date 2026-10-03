ETV Bharat / state

सुसाइड से बचाएगी ये तकनीक, इंदौर समेत देशभर के हॉस्टलों में होगा बड़ा बदलाव

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्पंदन योजना लागू, आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देख सरकार की अनूठी पहल. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट

Anti Suicide Ceiling Fans
हॉस्टल व शैक्षणिक संस्थानों में लगेंगे टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: देश भर में छात्र-छात्राओं के बढ़ते सुसाइज के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने कोचिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्पंदन योजना लागू की है. इस योजना के तहत अब युवाओं को सुसाइड अटेंप्ट से बचाने के लिए काउंसलिंग भी की जाएगी और होस्टल रूम्स से लेकर विभिन्न जगहों पर टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन लगेंगे.

देशभर में सुसाइड के मामलों में 33 प्रतिशत युवा

दरअसल, परीक्षाओं को लेकर निराशा, बेरोजगारी और अन्य तमाम मामलों को लेकर देश में आत्महत्या करने वाले अधिकांश युवा 18 से 30 वर्ष के हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर केस हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों से सामने आए हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2024 में कुल 17 लाख 7 हजार 746 आत्महत्याओं के मामले में 33% मामले 18 से 30 वर्ष के युवाओं से जुड़े हैं, जिनके द्वारा बेरोजगारी, परीक्षाओं में असफल होना, प्रोफेशनल करियर और प्रेम प्रसंग प्रमुख वजहें रहीं.

इस स्थिति के चलते भारत सरकार ने अब देश के सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और कोचिंग आदि के लिए जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी लागू की है, उसके तहत युवाओं को आत्महत्या से बचाने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए जाएंगे. शैक्षणिक संस्थानों में स्पंदन नाम से लागू की गई इस योजना के तहत युवाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के प्रयास किए जाएंगे. इनमें सबसे महत्वपूर्ण युवाओं को आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने से रोकता है. इसके लिए तनाव मुक्त शैक्षणिक व्यवस्था और हॉस्टलों के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं.

यहां लगेंगे टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन

मध्य प्रदेश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में इसी अभियान के तहत सर्वाधिक छात्राओं वाले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अलावा प्रदेश के शैक्षणिक हब पर सर्वाधिक फोकस किया जा रहा है. इसके चलते यहां के हॉस्टलों और निजी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग सेंटर में अब टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन लगाए जाएंगे. यह विशेष प्रकार के सीलिंग फैन कुछ इस तरह बने होते हैं कि इनमें वजन पड़ते ही ये स्प्रिंग होने की वजह से जमीन पर आ जाते हैं.

शैक्षिक संस्थानों में मिलेंगे मनोवैज्ञानिक व काउंसलर

इसी प्रकार खिड़कियों पर सुरक्षित ग्रिल और बड़े क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू की गई इस नीति के तहत अब शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को तनाव मुक्त रखना भी एक प्राथमिकता होगी. इसके अलावा जिन शैक्षणिक संस्थानों में 100 से ज्यादा छात्रा पढ़ रहे हैं, वहां एक मनोवैज्ञानिक या प्रोफेशनल काउंसलर भी नियुक्त करना जरूरी किया गया है. वहीं, छात्रों को भी इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी जो साथियों के व्यवहार पर नजर रखेंगे और सूचना काउंसलर को देंगे, जिससे आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने से पहले ही उसे रोका जा सके.

यह भी पढ़ें-

योजना की जानकारी देते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी बताते हैं, '' अधिकांश युवा परीक्षा में असफलता के डर और अपने करियर को लेकर ज्यादा भावुक रहते हैं. ऐसे युवाओं को आत्मघाती कदम उठाने से रोकने के लिए टैंपर प्रूफ फैन के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में स्पंदन योजना के तहत बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं. जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा.''

TAGGED:

टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन
TEMPER PROOF CEILING FAN
SUICIDE CASES INDIAN STUDENTS
INDORE SUICIDE CASES
ANTI SUICIDE CEILING FANS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.