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आम के शौकीनों को झटका, बारिश-ठंड से प्रोडक्शन हुआ आधा, इस बार आम खरीदना आसान नहीं

इंदौर: जलवायु परिवर्तन का असर अब फल-फूल की पैदावार पर भी नजर आ रहा है. इस बार सर्दियों का मौसम लंबा चलने के कारण आम की फसल आधी भी नहीं हुई है. लिहाजा पिछले साल के मुकाबले मंडियों में आवक आधी है और दाम दोगुने हैं. इस साल बेमौसम बारिश के बाद ओलावृष्टि और ज्यादा समय तक सर्दी पड़ने के कारण आम उत्पादक राज्यों के अधिकांश बगीचों में आम का फूल या तो झड़ गया या फिर शाखा पर ही सूख गया. रही सही कसर अचानक बदलते मौसम तेज हवा और बे मौसम बारिश के साथ तापमान के उतार-चढ़ाव ने पूरी कर दी, जिसके चलते आम के पेड़ों और मंजर को भारी नुकसान हुआ है.

बेमौसम बारिश का आम की फसल पर असर

जिन बगीचों में कुछ स्थानों पर फल लगे थे वह गिर गए, ऐसी स्थिति में इस साल आम का उत्पादन आधा भी नहीं है. यही वजह है कि इस बार मंडियों में आम की आवक 50 से 60% तक घट गई है. यह स्थिति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आम उत्पादक जिले मलिहाबाद में ही नहीं बल्कि आम उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है. ऐसी स्थिति में इन राज्यों में होने वाले अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी, मलीहाबादी, और बादाम समेत अन्य किस्म के आम इस बार मंडी में आधे से भी कम मात्रा में उपलब्ध होंगे. जाहिर है इस स्थिति का असर आम के दामों पर पड़ेगा.