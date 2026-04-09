आम के शौकीनों को झटका, बारिश-ठंड से प्रोडक्शन हुआ आधा, इस बार आम खरीदना आसान नहीं
आम की फसल पर मौसम का कहर, इस सीजन में आधी भी नहीं है आवक, 200 से ₹300 प्रति किलो पहुंचा आम का दाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 12:26 PM IST
इंदौर: जलवायु परिवर्तन का असर अब फल-फूल की पैदावार पर भी नजर आ रहा है. इस बार सर्दियों का मौसम लंबा चलने के कारण आम की फसल आधी भी नहीं हुई है. लिहाजा पिछले साल के मुकाबले मंडियों में आवक आधी है और दाम दोगुने हैं. इस साल बेमौसम बारिश के बाद ओलावृष्टि और ज्यादा समय तक सर्दी पड़ने के कारण आम उत्पादक राज्यों के अधिकांश बगीचों में आम का फूल या तो झड़ गया या फिर शाखा पर ही सूख गया. रही सही कसर अचानक बदलते मौसम तेज हवा और बे मौसम बारिश के साथ तापमान के उतार-चढ़ाव ने पूरी कर दी, जिसके चलते आम के पेड़ों और मंजर को भारी नुकसान हुआ है.
बेमौसम बारिश का आम की फसल पर असर
जिन बगीचों में कुछ स्थानों पर फल लगे थे वह गिर गए, ऐसी स्थिति में इस साल आम का उत्पादन आधा भी नहीं है. यही वजह है कि इस बार मंडियों में आम की आवक 50 से 60% तक घट गई है. यह स्थिति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आम उत्पादक जिले मलिहाबाद में ही नहीं बल्कि आम उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है. ऐसी स्थिति में इन राज्यों में होने वाले अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी, मलीहाबादी, और बादाम समेत अन्य किस्म के आम इस बार मंडी में आधे से भी कम मात्रा में उपलब्ध होंगे. जाहिर है इस स्थिति का असर आम के दामों पर पड़ेगा.
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उत्पादन कम होने से बढ़े आम के दाम
इंदौर की चोइथराम मंडी के आम व्यापारी रवि खन्ना बताते हैं कि, ''महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आने वाले जिस हापुस आम की पेटी हजार से ₹1500 में मिलती थी उसकी कीमत शुरुआती सीजन में ही 2500 से ₹6000 तक है. यही भाव प्रति किलो आम के भी हैं जो सामान्य तौर पर 80 से ₹100 किलो के स्थान पर ₹200 से ₹300 प्रति किलो के भाव में मौजूद हैं. आम की फसल की आवक नहीं होने के कारण इस बार आम के शौकीन ग्राहकों को डबल भाव में आम खरीदना पड़ेगा या फिर उतनी मात्रा में आम उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा.''