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सिर्फ सफाई नहीं, अब कचरे का 100 परसेंट रीसाइक्लिंग, इंदौर में स्वच्छता का नया मॉडल

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कॉलोनियों को जीरो वेस्ट बनाने की मुहिम. इसमें रहवासियों की भूमिका अहम. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Indore Zero Waste Colony
इंदौर में स्वच्छता का नया मॉडल परमाणु नगर (Source : Indore Nagar Nigam)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:04 PM IST

5 Min Read
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इंदौर : देशभर में स्वच्छता के लिए चर्चित इंदौर में अब रिहायशी इलाकों में घर-घर से निकलने वाले कचरे का 100 फीसदी निस्तारण हो रहा है. इसके लिए खुद रहवासी स्वच्छता प्रयासों के तहत अपनी कॉलोनी को जीरो वेस्ट कॉलोनी के रूप में विकसित कर रहे हैं. घर-घर से कचरा कलेक्शन की व्यवस्था से आगे बढ़कर परमाणु नगर कॉलोनी में अब घरों से निकलने वाला कचरा पूरी तरह रीयूज हो रहा है, जिसे स्वच्छता और पर्यावरण की दिशा मे नवाचार माना जा रहा है.

परमाणु नगर जीरो वेस्ट कॉलोनी

इंदौर की परमाणु नगर कॉलोनी वर्तमान में सफल ‘जीरो वेस्ट कॉलोनी’ के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है. यहां के अधिकांश कचरे का निस्तारण कॉलोनी परिसर में ही किया जाता है. कॉलोनी के रहवासी न केवल कचरा पृथक्करण को गंभीरता से अपनाते हैं, बल्कि जैविक खाद निर्माण, सौर ऊर्जा उपयोग, वर्षा जल संचयन एवं हरित क्षेत्र संरक्षण जैसे अनेक पर्यावरण-अनुकूल उपायों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना चुके हैं.

Indore Zero Waste Colony
इंदौर में कॉलोनियों को जीरो वेस्ट बनाने की मुहिम (Source : Indore Nagar Nigam)

परमाणु नगर कॉलोनी को लेकर विशेष बात यह है कि यहां 100 प्रतिशत घरों में वर्षा जल रिचार्जिंग सिस्टम स्थापित हैं. लगभग 90 प्रतिशत घरों में पानी गर्म करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग किया जाता है. यह पहल ऊर्जा संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण है.

स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण

परमाणु नगर की सफलता का आधार घर-घर में किया जाने वाला वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन है. जहां अधिकांश स्थानों पर गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण ही बड़ी उपलब्धि माना जाता है. इस कॉलोनी के निवासी घरेलू कचरे को छह अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं. प्रत्येक प्रकार के कचरे का पृथक संग्रहण एवं वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है.

पुनर्चक्रण योग्य सामग्री अधिकृत विक्रेताओं को भेजी जाती है, जबकि जैविक कचरे का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर उसे उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित किया जाता है. इस व्यवस्था से न केवल कचरे की मात्रा में कमी आती है, बल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण भी नियंत्रित होता है.

Indore Zero Waste Colony
स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण (Source : Indore Nagar Nigam)

कचरे से खाद और खाद से हरियाली

कॉलोनी में उत्पन्न होने वाले गीले एवं जैविक कचरे से घर घर में उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जाती है. यह खाद कॉलोनी के उद्यानों एवं हरित क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों का विकास बेहतर होता है. इस व्यवस्था के कारण जैविक कचरे का स्थानीय स्तर पर ही पुनः उपयोग सुनिश्चित होता है और कचरा एक समस्या के बजाय उपयोगी संसाधन में परिवर्तित हो जाता है. यही कारण है कि परमाणु नगर परिसर में वर्षभर हरियाली एवं स्वच्छ वातावरण बना रहता है.

Indore Zero Waste Colony
कचरे से खाद और खाद से हरियाली (Source : Indore Nagar Nigam)

सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह कहा अलविदा

इंदौर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंहल बताते हैं "परमाणु नगर कॉलोनी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः बंद कर दिया है. पर्यावरण संरक्षण के इस संकल्प को मजबूत बनाने के लिए कॉलोनी में 'बर्तन बैंक' स्थापित किया गया है. कॉलोनी में आयोजित होने वाले पारिवारिक, सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में रहवासी 'बर्तन बैंक' से बर्तन प्राप्त कर उनका उपयोग करते हैं.

इस व्यवस्था से डिस्पोजेबल प्लास्टिक एवं थर्माकोल उत्पादों के उपयोग पर प्रभावी रोक लगी है और कचरे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है, विगत दिनों कॉलोनी का दौरा करने पर यहां 100 फीस दी कचरे का निस्तारण होना शहर के अन्य हिस्सों के लिए भी किसी उदाहरण से काम नहीं है.

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परमाणु नगर जीरो वेस्ट कॉलोनी (Source : Indore Nagar Nigam)

सौर ऊर्जा एवं जल संरक्षण को दिया बढ़ावा

परमाणु नगर के निवासी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों का व्यापक उपयोग कर रहे हैं. अनेक घरों में सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्थाएं स्थापित हैं, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो रही है. इसके साथ ही वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग सिस्टम के माध्यम से भूजल स्तर को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जा रहा है. कॉलोनी के सभी घरों में स्थापित जल रिचार्जिंग सिस्टम जल संरक्षण के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

पेवर ब्लॉक सड़कें बनीं भूजल संवर्धन का माध्यम

कॉलोनी की एक और विशेषता इसकी पर्यावरण-अनुकूल सड़क संरचना है. यहां पारंपरिक सीमेंट-कंक्रीट सड़कों के स्थान पर पेवर ब्लॉक आधारित मार्ग विकसित किए गए हैं. इन मार्गों की संरचना ऐसी है कि वर्षा का जल भूमि में आसानी से समाहित हो जाता है, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलता है. यह व्यवस्था जल संरक्षण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में सतही जल बहाव को नियंत्रित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है.

कचरे का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन, जैविक खाद निर्माण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, सौर ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संचयन तथा हरित जीवनशैली जैसी पहलें इस कॉलोनी को एक आदर्श जीरो वेस्ट मॉडल बनाती हैं.

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