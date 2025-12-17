ETV Bharat / state

देश की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में एक और नया प्रयोग सफल, कचरा कलेक्शन वाहन डस्ट फ्री

इंदौर नगर निगम के वर्कशॉप विभाग के प्रभारी मनीष पांडे और उनकी टीम के मन में ख्याल आया कि यदि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पानी की टंकी से मोटर और स्प्रे नोजल को जोड़ दिया जाए तो गाड़ियों के पहियों से उड़ने वाली धूल को यह पानी की बौछार से रोक देगी. इस विचार को उन्होंने अपने यहां मौजूद संसाधनों और जुगाड़ के जरिए तैयार किया तो यह कारगर साबित हुई. इसके बाद विभाग की टीम ने सस्ती 100 टंकियों की जुगाड़ की.

इंदौर : इंदौर शहर में कचरा कलेक्शन में भी स्वच्छता से जुड़े इनोवेशन को अपनाया जा रहा है. वार्ड में कचरा कलेक्शन के लिए जो गाड़ियां जाती हैं, उनसे धूल ना उड़े, इसलिए सभी गाड़ियों को डस्ट फ्री स्प्रे यूनिट से अपग्रेड किया जा रहा है. इंदौर में प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहन नई इबारत लिखने को तैयार हैं.

इसके बाद टंकियों में लोहे के पाइप में नोजल और पाइप के जरिए एक ऑन ऑफ स्विच कनेक्ट कर दिया. इसके बाद एक ऐसी यूनिट तैयार हो गई, जो एक स्विच के जरिए गाड़ी चलने पर पानी की फॉगिंग पहियों के पीछे करती है. इसके बाद यह जुगाड़ नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने इसे बाकी गाड़ियों में भी इंस्टॉल करने के निर्देश दिए. कुछ दिन पूर्व उन्होंने भी वर्कशॉप टीम के इस इनोवेशन को देखा तो वह भी खासे प्रभावित हुए.

सभी वाहनों में इंस्टॉल करने के निर्देश

अब शहर के 85 वार्ड में चल रही कचरा गाड़ियों में इस यूनिट को इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है "फिलहाल शहर के अधिकांश वार्डों में 100 इलेक्ट्रिक वाहन से कचरा कलेक्शन किया जा रहा है. 80 और गाड़ी कुछ दिनों में और बुलाई जा रही हैं. बीते दिनों रोड धोने के साथ धूल को रोकने के लिए फॉगिंग यूनिट वर्कशॉप की टीम ने तैयार की है, जो कारगर साबित हुई है."

कचरा कलेक्शन वाहन स्प्रे यूनिट से अपग्रेड (ETV BHARAT)

सीमित संसाधनों के साथ तकनीक ईजाद

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा "सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस तरह की यूनिट अपग्रेड हो, इसके अलावा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियां पूरी तरह से सॉल्यूशन फ्री और डस्ट फ्री हो इसके प्रयास किया जा रहे हैं. वहीं वर्कशॉप प्रभारी मनीष पांडे का कहना है "वर्कशॉप में ही बहुत सीमित संसाधनों के साथ यह तकनीक तैयार की है, जिससे वार्ड में गाड़ियों से उड़ने वाली धूल पर पूरी तरह नियंत्रण हो सकेगी. वहीं जहां-जहां ये गाड़ियां जाएंगी, वहां भी सड़कों पर धूल नियंत्रित होगी."