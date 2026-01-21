भागीरथपुरा कांड से धूमिल हुई स्वच्छ शहर की इमेज!, टूरिस्ट टाल रहे हैं इंदौर की यात्रा
इंदौर आने वाले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या में आई कमी, भागीरथपुरा कांड के कारण स्वच्छ शहर की ब्रांड इमेज हुई प्रभावित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 5:12 PM IST
इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर की ब्रांड इमेज रखने वाले इंदौर शहर की यह इमेज भागीरथपुरा कांड से धूमिल हुई है. स्थिति यह है कि सर्दियों में यहां आने वाले पर्यटकों ने अपनी यात्रा निरस्त कर दी है. जिसका असर अब टूरिस्ट इंडस्ट्री पर देखा जा रहा है. यहां तक कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेमेंद्र सिंह जादौन अनुसार हाल ही में टूरिस्ट बोर्ड के अधिकारी भी इंदौर आने वाले थे, लेकिन भागीरथपुरा कांड के कारण उन्होंने यात्रा टाल दी.
भागीरथपुरा कांड से इंदौर की ब्रांड इमेज हुई प्रभावित
इंदौर और आसपास का इलाका अपनी स्वच्छ छवि और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से देश और दुनिया भर में चर्चित है. लिहाजा हर साल यहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पर्यटकों की संख्या सालाना करीब 20 लाख है, जो बीते वर्षों में महाकाल लोक और महेश्वर मंडलेश्वर के धार्मिक सर्किट के कारण बढ़ रही है. आमतौर पर उज्जैन आने वाले पर्यटक इंदौर के सर्राफा, 56 दुकान, खजराना गणेश मंदिर समेत अन्य चर्चित स्थान पर पहुंचते हैं. इसके अलावा इंदौर से पर्यटक ओंकारेश्वर महेश्वर और मंडलेश्वर आदि इलाकों का रुख करते हैं. जिससे यहां से फ्लाइट बुकिंग की संख्या में भी इजाफा हुआ था. इस बीच हाल ही में हुए भागीरथपुरा कांड के कारण इंदौर की ब्रांड इमेज प्रभावित हुई है.
पर्यटकों ने निरस्त की इंदौर की यात्रा
ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैप्टर के हेमेंद्र सिंह जादौन बताते हैं कि "इंदौर के दूषित पानी का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्प्रेड हुआ है. इससे बड़ी संख्या में यात्रियों ने यहां का टूर निरस्त किया है. इन यात्रियों में डोमेस्टिक यात्रियों के अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी थे. अब इंदौर के बजाय उन्होंने अपनी यात्रा या तो अन्य स्थान के लिए डाइवर्ट की है या फिलहाल टाल दी है. इससे इस साल के पर्यटन व्यवसाय पर असर पड़ेगा. इसका सीधा असर ट्रैवल एजेंसी और होटल व्यवसाय पर भी पड़ा है"
हाइजीन और हेल्थ इश्यू को लेकर पर्यटक हुए निराश
हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि "डोमेस्टिक टूरिस्ट के अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट हमेशा हेल्थ इश्यू सेफ्टी और पॉलीटिकल इश्यू के कारण प्रभावित होते हैं. जहां भी ऐसी स्थिति बनती है, तो वह अपनी यात्रा उस स्थान के लिए टाल देते हैं. यही स्थिति इन दोनों इंदौर को लेकर बन रही है. इस स्थिति का टूरिज्म सेक्टर पर दीर्घकालिक असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहां जिस तरह से गंदे पानी के कारण मौतें हुई हैं. उसे लेकर पानी की हाइजीन और हेल्थ इश्यू को लेकर पर्यटक निराश हुए हैं."
25वीं मौत के बाद हालात सामान्य होने का दावा
इंदौर में दूषित पानी के कारण 25 लोगों की मौत का दावा किया गया है. जबकि 7 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं. नए सिरे से जांच के लिए राज्य शासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है. सीएमएचओ इंदौर डॉ. माधव हसानी के मुताबिक 20 जनवरी को फिर ओपीडी में 122 मरीज पहुंचे, जिनमें से 3 डायरिया के मरीज थे. वहीं, जिला प्रशासन अब भागीरथपुरा के हालात सामान्य होने का दावा कर रहा है.