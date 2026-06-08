स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर RSS और BJP नेताओं में ठनी, मारपीट और तोड़फोड़
इंदौर में आरएसएस और बीजेपी नेता हुए आमने-सामने. बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मारपीट व तोड़फोड़ की एफआईआर दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 7:35 PM IST
इंदौर : शहर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में कुत्तों को खाना डालने को लेकर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए. विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और तोड़फोड़ होने लगी. पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता की शिकायत पर भाजपा के 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. भाजपा नेताओं के आवेदन पर भी पुलिस जांच कर रही है.
मारपीट और फिर दफ्तर में तोड़फोड़
मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के उषा नगर का है. उषा नगर में रहने वाले भाजपा नेता वीरेंद्र शेड्गे द्वारा घर के बाहर कुत्तों को खाना डालने वाले एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई. इसी दौरान वहां से आरएसएस नेता चेतन पवार निकले. उन्होंने बीचबचाव किया. आरोप है कि इस दौरान भाजपा नेता वीरेंद्र ने आरएसएस नेता चेतन पवार के साथ मारपीट की. उनके घर में भी तोड़फोड़ भी हुई. आरएसएस नेता चेतन पवार ने इसकी शिकायत अन्नपूर्णा पुलिस से की.
बीजेपी के 7 नेताओं के खिलाफ एफआईआर
अन्नपूर्णा पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो आरएसएस नेता ने वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दी. इसके बाद आरएसएस नेता की शिकायत पर भाजपा नेता वीरेंद्र शेड्गे, बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के पीए प्रणव चित्तौड़ा सहित 7 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया. आरोप है कि आरएसएस के कार्यकर्ता और नेताओं ने बीजेपी नेता वीरेंद्र शेड्गे के ऑफिस और घर में तोड़फोड़ और मारपीट की. जब भाजपा नेता शिकायत लेकर अन्नपूर्णा थाने पर पहुंचे तो पुलिस ने जांच का भरोसा दिया.
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बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे को पार्टी से निकाला
भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बीजेपी नेता वीरेंद्र शेड्गे को पद से मुक्त कर दिया है. वीरेंद्र शेडगे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इस बीच प्रणव चित्तौड़ा की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, इसमें बताया गया कि वह घटना वाली रात में महेश्वर में थे और मेरा घटना से कोई लेना-देना नहीं है. इस मामले में एडिशनल डीसीपी प्रियंका डुडवे का कहना है "डॉगी को खाना खिलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ. मामले की जांच की जा रही है. 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है."