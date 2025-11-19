इंदौर से अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत, नागपुर के बाद लखनऊ और अयोध्या भी कनेक्ट
इंदौर से नागपुर के लिए बस का सफर हुआ आसान, अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस ने अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरू.
November 19, 2025
November 19, 2025
इंदौर: मध्य प्रदेश राज्य परिवहन सेवा बंद होने के बाद अब नगरीय निकाय जिला स्तर पर परिवहन सेवा संचालित कर रहा है. इंदौर इस मामले में अग्रणी है. जहां से अब अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू की गई है. मंगलवार को इंदौर के महापौर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बस को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के नागपुर के लिए रवाना किया.
इंदौर से नागपुर तक चलेगी बस
इंदौर में स्थानीय परिवहन के लिए कई साल पहले अस्तित्व में आया अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (aictsl) शहर में विभिन्न रूटों पर बस ऑपरेट कर रहा है. वहीं ई-बस और सीएनजी गैस से चलने वाली बस के मामले में भी एआईसीटीएसएल अव्वल रहा है. इधर राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद शहर के यात्रियों को निजी बस ऑपरेटरों के भरोसे रहना पड़ता था, जिसके कारण न केवल किराया ज्यादा लगता है बल्कि यात्री यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहते हैं.
लखनऊ और अयोध्या के लिए जल्दी शुरू होगी लग्जरी बस सेवा
कई यात्रियों की सुरक्षा सहित विभिन्न शिकायतों के बाद इंदौर नगर निगम और अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस ने नागपुर के लिए भी बस का संचालन शुरू किया है. मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया. इस दौरान महापौर भार्गव ने कहा कि "इंदौर में अब तक एआईसीटीएसएल की भूमिका स्थानीय स्तर पर बस चलाने की थी, लेकिन अब जन सहयोग के माध्यम से बस का ऑपरेशन नागपुर तक हो सकेगा. नागपुर के बाद जल्द ही लखनऊ और अयोध्या के लिए भी लग्जरी बस सेवा शुरू की जाएगी. इसके लिए हाल ही में टेंडर जारी किए गए हैं."
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि "नागपुर जाने वाली बस में हरदा बैतूल के यात्री भी सफर कर सकेंगे. 36 सीट वाली लग्जरी बस में ऑपरेशन का नियंत्रण एआईसीटीएसएल का रहेगा." फिलहाल 188 बस का संचालन इंदौर शहर में हो रहा है. जिसमें 107 सिटी बस, 36 मिनी बस, 5 सीएनजी बस और 24 आई बस शामिल हैं. इसके अलावा एआईसीटीएसएल की बसें इंदौर से खंडवा, धार, खरगोन, बड़वानी और उज्जैन सहित देवास के लिए चलाई जा रही है, हालांकि अब राज्य के बाहर भी बस संचालन होने से यात्रियों को काफी फायदा होगा.