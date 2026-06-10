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इंदौर मंडी में आम की बंपर आवक, फिर भी मंडी और फुटकर रेट में तीन गुना का अंतर

इंदौर में विभिन्न राज्यों के आम की बंपर आवक है. मंडी में रेट भी घटे. फिलहाल आम की कीमत 25 से 40 रुपये प्रति किलो.

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इंदौर मंडी में आम की बंपर आवक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : फलों के राजा आम की इंदौर की मंडी में बंपर आवक है. फुटकर में भले आम 80 से ₹150 रुपये किलो हैं लेकिन फ्रूट मंडी में थोक के भाव आम ₹25 से लेकर ₹40 किलो तक आसानी से मिल रहे हैं. इंदौर के चोइथराम स्थित देवी अहिल्याबाई फल एवं सब्जी मंडी में इन दिनों विभिन्न प्रांतों से आमों की वैरियटयों की बंपर आवक हो रही है. फल मंडी में रोजाना 8 से 10 ट्रक आम की गाड़ियां अनलोड हो रही हैं, जिनकी मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से करीब 100 टन बताई जा रही है.

केरल, आंध्रा और महाराष्ट्र से आम की खेप

जो आम मध्य प्रदेश की मंडियों में आ रहा है, वह केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा राज्यों का है. इनमें केसर, सिंदूरी, लाल पट्टा और तोतापरी जैसी किस्मों की बहार है. मंडी में फलों के थोक व्यापारी मुनव्वर शेख बताते हैं "अधिक आवक होने से आम के थोक में भाव गिर गए हैं. फुटकर में जो आम ₹80 से लेकर₹150 किलो बिक रहा है, वह मंडी में थोक के भाव₹25 से₹40 किलो मिल रहा है." मंडी में फुटकर व्यापारियों द्वारा की जाने वाली आम की खरीदी भी उतनी ही हो रही है.

फलों के थोक व्यापारी मुनव्वर शेख (ETV BHARAT)

इंदौर की मंडी में प्रतिदनि 100 टन आवक

आम के व्यापारी बताते हैं कि प्रतिदिन 100 टन से अधिक आवक के चलते कीमतों में गत सप्ताह की तुलना में गिरावट देखी जा रही है. वर्तमान में आम की कीमतें ₹25 किलो से लेकर ₹60 प्रति किलो के मध्य बताई जा रही हैं. आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश से आने वाले दशहरी, चौसा और लंगड़ा आम की आवक शुरू हो जाएगी तो आम के दाम में फिर तेजी दिखेगी. मध्य प्रदेश में अलीराजपुर के कठ्ठीवाड़ा में उगाए जाने वाले आम की भारी डिमांड है.

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केरल, आंध्रा और महाराष्ट्र से आई आम की खेप (ETV BHARAT)

दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मल्लिका और अल्फांसो की डिमांड

इसके अलावा रीवा क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदरजा आम की भी खासी डिमांड है. फिलहाल ग्राहक बादाम के अलावा दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मल्लिका और अल्फांसो आम को सर्वाधिक प्राथमिकता से खरीद रहे हैं. जिनकी आवक फिलहाल सीमित है लेकिन फिर भी उपलब्धता के लिहाज से उनकी डिमांड फुटकर विक्रेताओं के अलावा मंडी के थोक व्यापारियों के पास भी बनी हुई है.

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