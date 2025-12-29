ETV Bharat / state

पतंग निकालने के चक्कर में हाईटेंशन लाइन में चिपका मासूम, इंदौर में 15 दिन में दूसरा हादसा

पतंगबाजी के दौरान इंदौर में 15 दिन में दूसरा हादसा ( ETV BHARAT )