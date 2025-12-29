पतंग निकालने के चक्कर में हाईटेंशन लाइन में चिपका मासूम, इंदौर में 15 दिन में दूसरा हादसा
पतंगबाजी के दौरान मालवा इलाके में लगातार दर्दनाक हादसे. पतंग उड़ाने के दौरान क्या सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 12:58 PM IST
इंदौर : मकर संक्राति पर्व से पहले मालवा के शहरों में पतंगबाजी का शोर है. पतंगबाजी में इस्तेमाल चाइना मांझा तो लोगों की जान ले ही रहा है. जो लोग चाइना मांझा का इस्तेमाल नहीं करते, उनके द्वारा भी लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इंदौर में 15 दिन के अंदर दूसरा बेहद दर्दनाक हादसा हुआ. हाईटेंशन बिजली लाइन में फंसी पतंग निकालने के दौरान 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से धुलस गया. दुखद ये है कि 14 दिन पहले ऐसी ही घटनाक्रम में मासूम मौत का शिकार हो चुका है.
आसपास के लोगों ने मुश्किल से किया रेस्क्यू
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में 9 साल का बच्चा हाईटेंशन बिजली लाइन में फंसी पतंग को निकालने पहुंचा. इस दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गया. आसपास के लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. उसकी स्थिति गंभीर है. डॉक्टर्स का कहना है वह 70% तक झुलस गया है.
इस घटना से एरोड्रम थाना क्षेत्र के नगीना नगर में दहशत फैल गई. लोगों ने बताया कि 9 साल का लड़का अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा था. छत के बगल से गुजरी हाईटेंशन लाइन के खंभे में उसकी पतंग अटक गई. वह उसे निकालने की कोशिश करने लगा, इसी दौरान वह बिजली की चपेट में आ गया.
14 दिन पहले एक मासूम की हो चुकी है मौत
आसपास के लोगों ने जब धमाके की आवाज सुनी तो ऊपर जाकर देखा. वहां मासूम हाईटेंशन लाइन में ही चिपका हुआ था. बड़ी मुश्किल से उसे वहां से सुरक्षित निकाला गया. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "9 साल का गोविंद गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसकी स्थिति काफी स्थिर बनी हुई है. हाइटेंशन लाइन में फंसी पतंग निकालने के दौरान ये हादसा हुआ." इंदौर में 14 दिन पहले धार रोड पर भी ऐसा हादसा हुआ था. यहां 12 साल का बच्चा हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
पतंगबाजी के दौरान क्या सावधानियां बरतें
पतंगबाजी करें लेकिन इसके पहले कुछ बातों को लेकर गांठ बांध लें. अपनी जान की हिफाजत के साथ ही दूसरों की जान बचाना पहला काम होना चाहिए.
- चाइनीज मांझा बनाना, बेचना और इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. चाइनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे हैं. इसलिए भूलकर भी चाइना मांझे का इस्तेमाल नहीं करें. वरना जेल भी हो सकती है.
- चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों के बारे में माता-पिता अपने बच्चों को सचेत करें. उन्हें बताएं कि चाइना मांझा खुद के साथ ही किसी और की जान ले सकता है.
- फ्लाइट रूट के आसपास पतंगबाजी करना घातक साबित हो सकता है. विमानों की सुरक्षा के लिए खतरा है.
- हाईटेंशन लाइन, बिजली के खंभों और तारों के आसपास पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए.
- अगर खंभे में या तार में पतंग उलझ जाती है तो इसे निकालने के प्रयास में जान भी जा सकती है.
- सड़क और रेलवे लाइन के पास पतंग उड़ाना भी जानलेवा है.
- चाइनीज मांझा या फिर और किसी और तरीके का तेज धार वाला मांझा, इसे हरगिज न खरीदें.
- पैरेंट्स अपने बच्चों को बिजली के तारों, रेलवे लाइन, संकरी गलियों, घर ही छत और सड़क के आसपास पतंग न उड़ाने दें. क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है.
- जहां पर ज्यादा पतंगबाजी होती है, वहां वाहन चालकों को काफी सतर्कता बरतनी चाहिए. विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को.
- अगर कोई पतंग कटकर आपके दोपहिया वाहन की तरफ आ रही है तो तुरंत रुक जाएं. कार सवार अपनी विंडो के शीशे तुरंत बंद कर लें.
- छोटे बच्चों को कभी भी अकेले पतंग न उड़ाने दें. माता-पिता या फिर परिवार के बड़े सदस्य को साथ होना चाहिए.
- मकर संक्रांति पर उड़ाना है पतंग तो खरीदें देसी डोर, इंदौर हाइकोर्ट का 14 जिलों में मांझा बैन
- बैतूल में चाइनीज मांझे से कटी डॉक्टर की नाक, बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने उठा लिया डंडा
दो कारों की भिड़ंत में 6 लोग घायल
इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में दो कारों में भिड़ंत हो गई. रतलाम से ओंकारेश्वर जा रही कार और सनावद से इंदौर आ रही कार की टक्कर में मुंबई के रहने वाले निखिल कोठारी उनकी पत्नी सलोनी, पुत्र अमन और दूसरी कार में सवार ओमप्रकाश, चेतराम, लाल सिंह घायल हो गए. घायलों को एमवाय अस्पताल भेजा गया. तेजाजी नगर थाना प्रभारी देवेंद्र मरकाम के मुताबिक "घायलों को एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया है. मामले की जांच की जा रही है."