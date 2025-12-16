ETV Bharat / state

स्कूलों से होगी बाल विवाह की मुखबिरी, तैयार की जा रही है बाल सेना

बाल विवाह रोकने के लिए इंदौर में स्कूली बच्चों को दिलाई जा रही शपथ, चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी गोपनीय.

Indore stop minors marriage oath
बाल विवाह रोकने स्कूली बच्चों को दिलाई जा रही शपथ (File Photo (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए अब स्कूली छात्र-छात्राएं मुखबिरी करते नजर आएंगे. छात्र-छात्राओं की दी गई सूचना पर महिला बाल विकास विभाग की टीम मौके पर जाकर बाल विवाह रोकने की कार्रवाई कर सकेगी. इसके लिए स्कूलों में बाल सेना तैयार हो रही है. 'बाल विवाह मुक्त भारत' की कार्य योजना के तहत स्कूली छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई जा रही है.

5 साल में करीब 3 हजार बाल विवाह के मामले दर्ज

मध्य प्रदेश में हर महीने औसतन 42 बाल विवाह हो रहे हैं. हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक कुल 2916 बाल विवाह के मामले दर्ज किए गए हैं. इतना ही नहीं तमाम प्रयासों के बावजूद बाल विवाह के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. कुछ दिनों पूर्व ही इंदौर में 36 नाबालिग जोड़ों की शादी रुकवाई गई थी. वहीं, धार जिले में भी करीब 40 से ज्यादा नाबालिग की शादी रोकी गई थी.

CHILD MARRIAGE WHISTLEBLOWING ARMY
बाल विवाह रोकने स्कूलों में तैयार की जा रही है बाल सेना (File Photo (ETV Bharat))

बाल विवाह रोकने स्कूली बच्चों को दिलाई जा रही शपथ

इन हालातों के मद्देनजर अब इंदौर में बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्कूली छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है. इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग स्कूली छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दे रहा है. इसके साथ ही बाल विवाह रोकने और उसमें शामिल नहीं होने के लिए बच्चों को स्कूलों में शपथ दिलाई जा रही है.

'बाल विवाह मुक्त भारत' जागरूकता अभियान

इंदौर के सांदीपनि स्कूल में इस पहल की शुरुआत की गई. इस मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि "बाल विवाह मुक्त भारत की कार्य योजना के तहत जिले में स्कूली छात्र-छात्राओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है. इसके लिए महिला बाल विकास विभाग का एक विशेष दल निरंतर अलग-अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को अधिनियम की जानकारी देने के साथ बाल विवाह में शामिल नहीं होने की शपथ भी दिला रहा है."

छात्रों को बताए जा रहे हैं बाल विवाह के दुष्परिणाम

हाल ही में सांदीपनि स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुसाखेड़ी में 'अरमान बाल अधिकार ट्रस्ट' के सहयोग से बाल विवाह जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र पंडया ने बताया कि "बच्चों को बाल विवाह से जीवन में होने वाले दुष्परिणाम एवं उससे बच्चों के अधिकारों का किस प्रकार से हनन होता है और बच्चे बाल कल्याण समिति से किस प्रकार एवं कौन सी मदद ले सकते हैं, इस विषय की जानकारी उन्हें दी जा रही है."

बाल विवाह के खिलाफ तैयार की जा रही बाल सेना

धर्मेंद्र पंडया ने आगे कहा, "नाबालिग शादी के बाद सबसे पहले शिक्षा से दूर हो जाते हैं. इसलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी होना चाहिए." इसके अलावा चाइल्ड लाइन के फूल सिंह ने बताया कि "बच्चों को बाल विवाह के खिलाफ तैयार करने के बाद उनके बीच ही बाल सेना तैयार की जा रही है. जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि बाल विवाह होने की स्थिति में वह चुपचाप महिला बाल विकास विभाग को किस प्रकार खबर देंगे और उनका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा."

शिकायतकर्ता की पहचान रखी जाती है गोपनीय

बाल विवाह विरोधी उड़न दस्ता के जिला प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि "स्कूलों में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई जा रही है. जिससे वे बाल विवाह रोकने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सके. चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है और सूचना देने पर टीम 60 मिनट में बच्चों की मदद के लिए पहुंचती है."

TAGGED:

CHILD MARRIAGE FREE INDIA AWARENESS
MADHYA PRADESH CHILD MARRIAGE
INDORE CHILD MARRIAGE FREE CAMPAIGN
CHILD MARRIAGE WHISTLEBLOWING ARMY
INDORE STOP MINORS MARRIAGE OATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.