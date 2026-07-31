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चातुर्मास में कलश पर मिनटों में बरसे 53 करोड़, 16 करोड़ की बोली लगा गोधा परिवार बना चक्रवर्ती

चातुर्मास प्रवास पर सुधा सागर महाराज दरअसल इन दिनों चातुर्मास के अवसर पर मंगल कलश रखने के लिए जैन समाज में बोलियां लग रही हैं. ऐसे में जब शहर के दलालबाग में मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज के चातुर्मास प्रवास के लिए मंगल कलश रखने की बोली लगाई गई तो समाज जनों ने रिकॉर्ड तोड़ बोलियां लगाई. इसके बाद सर्वाधिक बोली लगाने वाले परिवारों को धार्मिक सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मुनि श्री के प्रथम कलश के लिए इंदौर के बिल्डर मनीष गोधा और उनकी पत्नी सपना ने 16 करोड़ 16 लाख 16016 रुपए की बोली लगाई. इतनी ही राशि की बोली आनंद और नवीन गोधा ने भी लगाई.

इंदौर: जैन समाज में चातुर्मास के दौरान कलश रखने का बहुत महत्व है. इसके लिए दलालबाग में मंगल कलश की स्थापना की गई है. जहां पहली बार लगभग 53 करोड़ की बोली लगाई गई है. मंगल कलश बोली के दौरान श्रद्धालुओं ने अभूतपूर्व श्रद्धा के साथ करोड़ों रुपये की घोषणाएं कीं, जिसे इंदौर के जैन समाज के इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक बोलियों में से एक माना जा रहा है.

गोधा परिवार चक्रवर्ती परिवार से सम्मानित

सर्वाधिक बोली होने के कारण इन दोनों परिवारों को मुनि श्री का प्रथम मंगल कलश रखने का अवसर प्राप्त हुआ. वहीं, इस अवसर पर दोनों को चक्रवर्ती परिवार होने के लिए सम्मानित भी किया गया. श्रावक संस्कार श्रेणी के लिए आकाश और दीपिका कौल ने 5 करोड़ 55 लाख की बोली लगाई. इनके अलावा अन्य प्रमुख बोली में भी करोड़ों रुपए अर्पित किए गए. चार माह के इस चातुर्मास प्रवास को लेकर समाज में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

अन्य लोगों ने भी लगाई करोड़ की बोलियां

तृतीय कलश रखने के लिए अशोक रानी डोसी ने 3 करोड़ 55 लाख रुपये की बोली लगाई. चतुर्थ कलश रखने के लिए श्रीमति आशा रानी–महेंद्र पाण्ड्या ने 3 करोड़ 33 लाख रुपये की बोली लगाई. पंचम कलश के लिए धर्मेंद्र संध्याजी जैन ने 2 करोड़ 11 लाख रुपये, छठम कलश के लिए हर्ष जैन ने 2 करोड़ 51 लाख रुपये, सप्तम कलश के लिए सौरभ ललित बड़जात्या ने 3 करोड़ 33 लाख रुपये, अष्टम कलश के लिए राहुल जैन स्पोर्ट्स 1 करोड़ 11 लाख रुपये, नवम कलश रखने के लिए अक्षय कासलीवाल 1 करोड़ 11 लाख रुपये की बोली लगाई.

इसलिए लगती है बोली

जैन समाज में किसी धार्मिक अनुष्ठान या मुनियों के आगमन पर मंगल कलश रखने अथवा धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान समाज के लोगों के बीच बोली लगती है. समाज के लोग संबंधित आयोजन में बढ़-चढ़कर पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए और पूरे आयोजन का श्रद्धालुओं की ओर से प्रतिनिधित्व आदि के लिए बोली लगाते हैं. यह राशि धर्म के कल्याण और समाज के लिए अर्पित की जाती है. सर्वाधिक बोली लगाने वाले परिवार को अनुष्ठान में अगवानी और मुनि श्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दौरान बोली लगाने वाला श्रावक परिवार अपने घर से जुलूस के साथ मंगल कलश विधान स्थल या मंदिर में लाता है. जिसकी विधि विधान से मंदिर में स्थापना होती है.