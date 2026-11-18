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इंदौर चार्टर्ड बस डिपो में लगी भीषण आग, पांच लग्जरी बसें हुईं जलकर खाक

इंदौर चार्टर्ड बस डिपो में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

इंदौर : संयोगितागंज थाना क्षेत्र में बने बस डिपो में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. अचानक लगी इस आग से तकरीबन 5 लग्जरी बसें जलकर खाक हो गई. घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे की है. भीषण आग की खबर लगते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कई बसें जलकर खाक हो चुकी थीं.

देर रात 2 बजे लगी आग, कई बसें खाक घटना इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के कृषि कॉलेज के सामने की है. यहां चार्टर्ड बसों का डिपो है, जिसमें कई बसें खड़ी रहती हैं. मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अचानक एक बस से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते बस में आग लग गई. चंद मिनटों में पास में ही खड़ी एक अन्य बस भी चपेट में आ गई और इस तरह से चार्टर्ड बस डिपो में खड़ी पांच बसें जलकर खाक हो गईं .

देर रात 2 बजे की घटना, आग पर पाया गया काबू (Etv Bharat) कचरे में लगी आग हो सकती है वजह जैसे ही पूरे मामले की जानकारी दमकल विभाग की टीम को लगी, टीम मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पाया. प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि जिस जगह पर बस खड़ी हुई थी उसके पास में कचरा पड़ा हुआ था और संभवत किसी व्यक्ति के द्वारा कचरे में आग लगाई गई, जिसने बस डिपो में खड़ी बसों को चपेट में ले लिया और घटना घटित हो गई. यह भी पढ़ें- NH 44 पर दौड़ती बस, गहरी नींद में 50 यात्री, अचानक भड़की आग, कोई दरवाजे कोई खिड़की से कूदा और बसें आ सकती थी आग की चपेट में