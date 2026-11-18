इंदौर चार्टर्ड बस डिपो में लगी भीषण आग, पांच लग्जरी बसें हुईं जलकर खाक
प्रारंभिक जांच में कचरे से आग लगने की संभावना, देर रात 2 बजे की घटना, आग पर पाया गया काबू. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:15 AM IST
इंदौर : संयोगितागंज थाना क्षेत्र में बने बस डिपो में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. अचानक लगी इस आग से तकरीबन 5 लग्जरी बसें जलकर खाक हो गई. घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे की है. भीषण आग की खबर लगते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कई बसें जलकर खाक हो चुकी थीं.
देर रात 2 बजे लगी आग, कई बसें खाक
घटना इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के कृषि कॉलेज के सामने की है. यहां चार्टर्ड बसों का डिपो है, जिसमें कई बसें खड़ी रहती हैं. मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अचानक एक बस से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते बस में आग लग गई. चंद मिनटों में पास में ही खड़ी एक अन्य बस भी चपेट में आ गई और इस तरह से चार्टर्ड बस डिपो में खड़ी पांच बसें जलकर खाक हो गईं .
कचरे में लगी आग हो सकती है वजह
जैसे ही पूरे मामले की जानकारी दमकल विभाग की टीम को लगी, टीम मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पाया. प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि जिस जगह पर बस खड़ी हुई थी उसके पास में कचरा पड़ा हुआ था और संभवत किसी व्यक्ति के द्वारा कचरे में आग लगाई गई, जिसने बस डिपो में खड़ी बसों को चपेट में ले लिया और घटना घटित हो गई.
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और बसें आ सकती थी आग की चपेट में
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 5 से 10 पानी के टैंकरों के माध्यम से आगजनी की घटना पर काबू पाया है. गनीमत रही कि दमकल विभाग की कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बस डिपो में खड़ीं बाकी बसों में भी आग लग सकती थी.
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इस घटना को लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, '' प्रारंभिक तौर पर आगजनी के घटना पर काबू पा लिया है. पुलिस और दमकल विभाग के द्वारा जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी.'' बताया जाता है कि इंदौर के कृषि कॉलेज के सामने चार्टर्ड बस डिपो में इसके पहले भी आगजनी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं.