इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में चार फैक्ट्रियों में भीषण आग, कलर फैक्ट्री से भड़की थी आग

कलर फैक्ट्री से पलभर में लकड़ी और प्लास्टिक फैक्ट्री तक पहुंची आग, लाखों के नुकसान की आशंका.

Chandan Nagar Fire Four factories burnt
इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में चार फैक्ट्रियों में भीषण आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 12:51 PM IST

इंदौर : गुरुवार को इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिहासा गांव में भीषण आग लग गई. आग ने एक-एक कर यहां मौजूद चार फैक्ट्रियों को अपनी जद में ले लिया और देखते-देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आगजनी की घटना की जानकारी लगते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची. हालांकिस तब तक आग ने यहां मौजूद लकड़ी की फैक्ट्री को राख कर दिया.

पहले कलर फैक्ट्री में लगी आग

दमकल विभाग के एसआई शिवनारायण शर्मा के मुताबिक, '' चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिंहासा गांव में एक कलर फैक्ट्री में ये आग लगी थी, जिसने पास ही मौजूद लकड़ी के बुरादा वाली दो फैक्ट्री और प्लास्टिक फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. लगभग 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाया जा सकता. गनीमत ये रही कि इस भीषण अग्नि दुर्घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.

पहले कलर फैक्ट्री में लगी आग (Etv Bharat)

लाखों का माल जलकर खाक

वहीं, प्रारंभिक तौर पर यह संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आगजनी की घटना घटित हुई है. फिलहाल पूरे मामले की जांच दमकल विभाग और पुलिस द्वारा की जा रही है. आग इतनी भीषण थी कि धुएं को तकरीबन 5 किलोमीटर दूर से भी आसानी से देखा जा सकता था. आग बुझाने में दमकल विभाग की टीम को तकरीबन 10 से 15 पानी के टैंकरों का इस्तेमाल करना पड़ा और लगातार 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. चारों फैक्ट्री में लाखों रुपए का माल रखा हुआ था जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है.

Indore Chandan Nagar Fire
कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था धुआं (Etv Bharat)

इंदौर में बढ़ रही अग्नि दुर्घटनाएं

इंदौर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से आए दिन इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. 2 दिन पहले ही इंदौर राऊ थाना क्षेत्र में एक गोदाम में आग लगने के कारण दो महिलाओं की मौत का मामला सामने आया था. आगे देखना होगा कि बढ़ती अग्नि दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है.

MADHYA PRADESH NEWS
INDORE FIRE NEWS
INDORE FIRE ACCIDENT
CHANDAN NAGAR FACTORY FIRE INDORE
INDORE CHANDAN NAGAR FIRE

