ETV Bharat / state

इंदौर के अस्पताल में नवजात का अंगूठा काटने वाली नर्स सस्पेंड, बच्चे की हालत स्थिर

इंदौर के अस्पताल में नवजात का अंगूठा करने वाली नर्स सस्पेंड ( ETV BHARAT )

इंदौर : एमवाय अस्पताल के चेस्ट वार्ड में इलाज के दौरान नवजात बच्चे का अंगूठा काटने के मामले में नर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है. दोषी नर्स को सस्पेंड किया गया है. इसके साथ ही 3 और नर्सों की सैलरी रोकी गई है. स्वास्थ्य मंत्री ने नवजात का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं.

इलाज के दौरान नर्स ने काट दिया अंगूठा

इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल के चाचा नेहरू में बेटमा की रहने वाली महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के 15 दिन बाद ही उसे निमोनिया की शिकायत हो गई. इसके चलते उसे इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल के चेस्ट वार्ड में भर्ती किया गया. हाथों में नर्स द्वारा ड्रिप के लिए सुई लगाई गई. इसी दौरान जब सुई को नर्स द्वारा पट्टी हटाकर निकाला जा रहा था तो इस दौरान ड्यूटी नर्स आरती की लापरवाही से नवजात का अंगूठा काट दिया गया.

कार्रवाई के साथ ही विभागीय जांच जारी

नवजात का अंगूठा कटने के बाद हंगामा होने लगा. एमवाय प्रबंधक ने इस मामले में जांच की और जांच करने के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद धनधोरिया को रिपोर्ट पेश की. इसके बाद डीन ने संबंधित नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इस मामले में 3 और नर्सों की एक महीने की सैलरी रोक दी गई. मामले की विभागीय जांच भी हो रही है. रेजीडेंट डॉक्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.