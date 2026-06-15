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योगा डे से पहले कैदी हो रहे फिट, इंदौर सेट्रल जेल में हुआ योग, चीफ जस्टिस भी जुड़े

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर इंदौर संट्रल जेल में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया हुए शामिल.

international Yoga Day 2026
बड़ी संख्या में जेल अधिकारी योग में हुए शामिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 5:00 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर सेंट्रल जेल में सोमवार को 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस राज्यव्यापी योग अभियान में इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कई कैदियों ने योग किया. इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया भी शामिल हुए. उन्होंने योग के माध्यम से किस तरह से शरीर की परेशानियों को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी.

बड़ी संख्या में जेल अधिकारी योग में हुए शामिल

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सोमवार को इंदौर के सेंट्रल जेल में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया जुड़े. इस दौरान जेल प्रबंधन अधिकारी भी कैंपस में मौजूद थे. कार्यक्रम में शामिल होकर बड़ी संख्या में जेल प्रबंधन और कैदियों ने योग किया. जिसमें मुख्य रूप से प्राणायाम आसन और ध्यान योग कराए गए.

Yoga program in jail
इंदौर सेंट्रल जेल में योग कार्यक्रम आयोजित (ETV Bharat)

कैदियों को गिनाए योग के फायदे

जेल अधिकारियों ने कैदियों को संबोधित करते हुए योग के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी दी. योग के माध्यम से किस तरह से शारीरिक परेशानियों को दूर किया जाता है. इसकी जानकारी भी कैदियों को दी गई. वहीं कार्यक्रम में मौजूद जज सुबोध अभ्यंकर ने भी कैदियों को संबोधित को संबोधित करते हुए योग का फायदा बताया.

जज सुबोध अभ्यंकर ने जनता को संबोधत करते हुए कहा कि "योग के माध्यम से कई तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने जेल में चल रहे प्रतिदिन योग कार्यक्रम की सराहना की. फिलहाल 21 जून को इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में योग को लेकर बड़े आयोजन होना है, लेकिन उसके पहले इंदौर के सेंट्रल जेल में बंदियों के द्वारा योग किया गया है.

Yoga program in indore jail
बड़ी संख्या में योग में शामिल हुए अधिकारी (ETV Bharat)

फिलहाल जेल में कैदियों ने बड़ी संख्या में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर योग किया. इंदौर सेंट्रल जेल में प्रतिवर्ष योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

Last Updated : June 15, 2026 at 5:00 PM IST

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