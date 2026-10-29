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अंडरगारमेंट्स में नशा छिपाकर जेल के अंदर डिलीवर करने के आरोप, इंदौर में जेल प्रहरी रडार पर

जेल में नशा सप्लाई करते पकड़ाया प्रहरी ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब वहां तैनात एक सुरक्षा कर्मी को नशीले पदार्थों के साथ पकड़ लिया गया. यह घटना जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है. प्रहरी द्वारा अंडरगारमेंट्स में छुपाकर कैदियों को नशा उपलब्ध करवाए जाने के आरोप लगे हैं. जेल अधिकारियों ने प्रहरी के कब्जे से मादक पदार्थ जब्त किए गए. जिसके बाद जेल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे प्रारंभिक तौर पर इंदौर की जिला जेल से हटाकर खंडवा जेल में अटैच कर दिया गया है.

जेल में नशा सप्लाई करते पकड़ाया प्रहरी इंदौर जिला जेल प्रबंधन को पिछले काफी दिनों से अंदर कैदियों को नशा उपलब्ध कराने की शिकायत मिल रही थी. इसी सूचना के आधार पर जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान पर अधिकारियों को शंका थी. बुधवार देर रात जब जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान जिला जेल में ड्यूटी करने के लिए पहुंचा तो जेल विभाग में ही पदस्थ अधिकारी उप-जेलर राकेश उपाध्याय, मनोज जायसवाल, नानूराम सोनी और विजय आर्य ड्यूटी पर तैनात थे.