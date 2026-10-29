अंडरगारमेंट्स में नशा छिपाकर जेल के अंदर डिलीवर करने के आरोप, इंदौर में जेल प्रहरी रडार पर
इंदौर जेल में कैदियों को छिपकर नशा सप्लाई करने के आरोप. एंट्री के दौरान जेल प्रहरी चढ़ा प्रशासन के हत्थे. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 12:19 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब वहां तैनात एक सुरक्षा कर्मी को नशीले पदार्थों के साथ पकड़ लिया गया. यह घटना जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है. प्रहरी द्वारा अंडरगारमेंट्स में छुपाकर कैदियों को नशा उपलब्ध करवाए जाने के आरोप लगे हैं. जेल अधिकारियों ने प्रहरी के कब्जे से मादक पदार्थ जब्त किए गए. जिसके बाद जेल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे प्रारंभिक तौर पर इंदौर की जिला जेल से हटाकर खंडवा जेल में अटैच कर दिया गया है.
जेल में नशा सप्लाई करते पकड़ाया प्रहरी
इंदौर जिला जेल प्रबंधन को पिछले काफी दिनों से अंदर कैदियों को नशा उपलब्ध कराने की शिकायत मिल रही थी. इसी सूचना के आधार पर जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान पर अधिकारियों को शंका थी. बुधवार देर रात जब जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान जिला जेल में ड्यूटी करने के लिए पहुंचा तो जेल विभाग में ही पदस्थ अधिकारी उप-जेलर राकेश उपाध्याय, मनोज जायसवाल, नानूराम सोनी और विजय आर्य ड्यूटी पर तैनात थे.
जूते और गारमेंट्स की तलाशी
इस दौरान सभी अधिकारियों ने जेल के मुख्य गेट पर ही प्रहरी देवेंद्र चौहान को रोका और उसकी चेकिंग की. चेंकिंग में प्रहरी के जूते, अंडर गारमेंट्स की भी तलाशी ली गई. जहां जूते में उसके द्वारा कला नशीला पदार्थ रखा हुआ था. वहीं बीड़ी और तंबाकू के पैकेट भी मिले. प्रशासन ने सभी मादक पदार्थों को जब्त कर लिया और इस पूरे मामले की जानकारी जिला जेल अधीक्षक जवाहर मंडलोई को दी गई.
वहीं, इस पूरे मामले में जिला जेल अधीक्षक जवाहर मंडलोई द्वारा आरोपी जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान को खंडवा जिला जेल अटैच कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में जेल प्रहरी के खिलाफ जिला जेल प्रबंधन कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है.
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जेल अधीक्षक जवाहर मंडलोई ने कहा, "प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि काफी दिनों से जेल के अंदर बंद कैदियों को नशा प्रहरी द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा था, इसी के चलते जब शंका गहराई तो उसकी चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान उसके पास कुछ मादक पदार्थ जब्त हुआ है. जिसकी जांच की जा रही है."