ETV Bharat / state

इंदौर सेंट्रल जेल की बैरक पहुंचा डेंगू, एक साथ बीमार पड़े 30 कैदी, 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव

इंदौर: सेंट्रल जेल में तीन डेंगू के मरीज मिले हैं. जैसे ही सेंट्रल जेल प्रबंधन को जेल के अंदर बंद कैदियों के बीमार होने की जानकारी लगी तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेल के अंदर बंद 30 कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. जिसमें से कुछ कैदियों को टाइफाइड की पुष्टि हुई तो कुछ को डेंगू की पुष्टि हुई है. अतः एतिहात के तौर पर उन्हें एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है. स्वास्थ्य विभाग बैरकों और परिसर की निगरानी कर रहा है.

इंदौर के सेंट्रल जेल में 30 कैदियों के अचानक से बीमार होने के हडकंप मच गया. सूचना पर इंदौर के स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सेंट्रल जेल में बंद 30 कैदियों का जब स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. उनमें से कुछ कैदियों को टाइफाइड होने की पुष्टि हुई, जिसके चलते उन्हें इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया. जबकि तीन कैदियों में डेंगू की पुष्टि हुई तथा एतिहात के तौर पर उन्हें भी इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है.

सेंट्रल जेल में डेंगू के लारवा की पहचान को लेकर 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान के लिए उसका प्रशिक्षण भी दिया गया. साथ ही पिछले दो दिनों से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जांच कर रही है. प्रत्येक बैरक में जाकर डेंगू के लार्वे की भी तलाश कर रही है और उसे नष्ट कर रही है. वही सेंट्रल जेल में 30 कैदियों के अचानक बुखार और बीमार होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी माधव हसानी के द्वारा की गई.

इलाज के अस्पताल में भर्ती कैदी

सेंट्रल जेल के उप अधीक्षक इंदर सिंह नागर का कहना है कि, ''प्रारंभिक तौर पर तीन कैदियों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक कैदी इंदौर के सेंट्रल जेल का है तो 2 कैदी बाहर के हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं, एतिहात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी नियम दिए गए हैं उसका पालन कैदियों के साथ ही जेल के अंदर मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा भी किया जा रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ माधव हासानी का कहा है कि, ''स्वास्थ्य विभाग को इंदौर सेंट्र्ल जेल के जेलर से सूचना मिली थी की कैदियों के लगातार बीमार होने की घटनाएं सामने आ रही हैं. फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरीजों की एमवाय अस्पताल में जांच करवाई. जिनमें तीन मरीजों के डेंगू की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य विभाग लगातार सेंट्रल जेल में सतर्कता अभियान चला रहा है. किसी भी तरह के बीमार कैदी के सामने आने पर उसका तुरंत इलाज उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है.''