बिरसा मुंड जयंती पर मध्य प्रदेश में 32 कैदी रिहा, इंदौर सेंट्रल जेल के कैदी 68 हजार रुपए लेकर पहुंचे घर
बिरसा मुंडा की जयंती पर इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद 2 कैदियों को किया गया रिहा, हत्या के मामले में बंद थे दोनों कैदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 5:35 PM IST
इंदौर: शनिवार को इंदौर के सेंट्रल जेल से 2 कैदियों को रिहा किया गया. बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश सरकार के आदेश पर इंदौर की सेंट्रल जेल से इन कैदियों को रिहा किया गया है. दोनों कैदी गंभीर अपराध के चलते जेल में बंद थे, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया. वहीं, इस दौरान वे जेल के अंदर श्रम कर करीब 68,000 कमाए थे, जिन्हें जेल प्रबंधन के द्वारा रिहाई के दौरान उन्हें सौंप दिया गया.
अच्छे आचरण देख कैदियों को मिली रिहाई
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में कैदियों को उनके अच्छे आचरण के चलते रिहा करने के आदेश दिए गए थे. इसी कड़ी में इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी मंशाराम और सुनील को भी रिहा किया गया. मंशाराम और सुनील दोनों कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद थे, लेकिन जेल में बंद रहते हुए उनके आचरण काफी अच्छे थे. जिसके चलते दोनों को रिहा करने को लेकर इंदौर के सेंट्रल जेल प्रबंधक के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी दी गई थी. जिसके बाद सरकार के आदेशानुसार बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें सेंट्रल जेल ने रिहा कर दिया.
68 हजार रुपए लेकर कैदी पहुंचे घर
सेंट्रल जेल के अंदर एक कैदी पेंटिंग का काम करता था. वहीं, दूसरे कैदी के द्वारा अलग-अलग तरह के काम किए जाते थे. जिसके श्रम का वेतन करीब 68000 एकत्रित हुआ था, जिन्हें रिहाई के दौरान सेंट्रल जेल प्रबंधन के द्वारा कैदियों को सौंप दिया गया. इंदौर सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि "जेल से रिहा होने पर कैदियों ने भी अब अपराध नहीं करने की बात कही है."
- जावद जेल में कैदी बने रेडियो जॉकी, दरो दीवारों पर गूंज रही भगवद् गीता भजन की धुन
- मध्य प्रदेश में गांधी जयंती पर 111 कैदी हुए रिहा, दशहरा पर शस्त्रों का विधि विधान से पूजा
हर साल बिरसा मुंडा जयंती पर रिहा होंगे कैदी
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को रिहा किया जाता है, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर भी कैदियों को रिहा करने की शुरुआत की है. पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार को 32 कैदियों को रिहा किया गया है. बताया गया कि अब हर साल बिरसा मुंडा जयंती पर भी जेल में बंद कैदियों को रिहा किया जायेगा."