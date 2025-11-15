ETV Bharat / state

बिरसा मुंड जयंती पर मध्य प्रदेश में 32 कैदी रिहा, इंदौर सेंट्रल जेल के कैदी 68 हजार रुपए लेकर पहुंचे घर

बिरसा मुंडा की जयंती पर इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद 2 कैदियों को किया गया रिहा, हत्या के मामले में बंद थे दोनों कैदी.

INDORE PRISONERS RELEASED
इंदौर सेंट्रल जेल से 2 कैदी रिहा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: शनिवार को इंदौर के सेंट्रल जेल से 2 कैदियों को रिहा किया गया. बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश सरकार के आदेश पर इंदौर की सेंट्रल जेल से इन कैदियों को रिहा किया गया है. दोनों कैदी गंभीर अपराध के चलते जेल में बंद थे, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया. वहीं, इस दौरान वे जेल के अंदर श्रम कर करीब 68,000 कमाए थे, जिन्हें जेल प्रबंधन के द्वारा रिहाई के दौरान उन्हें सौंप दिया गया.

अच्छे आचरण देख कैदियों को मिली रिहाई

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में कैदियों को उनके अच्छे आचरण के चलते रिहा करने के आदेश दिए गए थे. इसी कड़ी में इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी मंशाराम और सुनील को भी रिहा किया गया. मंशाराम और सुनील दोनों कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद थे, लेकिन जेल में बंद रहते हुए उनके आचरण काफी अच्छे थे. जिसके चलते दोनों को रिहा करने को लेकर इंदौर के सेंट्रल जेल प्रबंधक के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी दी गई थी. जिसके बाद सरकार के आदेशानुसार बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें सेंट्रल जेल ने रिहा कर दिया.

अच्छे आचरण देख कैदियों को मिली रिहाई (ETV Bharat)

68 हजार रुपए लेकर कैदी पहुंचे घर

सेंट्रल जेल के अंदर एक कैदी पेंटिंग का काम करता था. वहीं, दूसरे कैदी के द्वारा अलग-अलग तरह के काम किए जाते थे. जिसके श्रम का वेतन करीब 68000 एकत्रित हुआ था, जिन्हें रिहाई के दौरान सेंट्रल जेल प्रबंधन के द्वारा कैदियों को सौंप दिया गया. इंदौर सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि "जेल से रिहा होने पर कैदियों ने भी अब अपराध नहीं करने की बात कही है."

हर साल बिरसा मुंडा जयंती पर रिहा होंगे कैदी

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को रिहा किया जाता है, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर भी कैदियों को रिहा करने की शुरुआत की है. पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार को 32 कैदियों को रिहा किया गया है. बताया गया कि अब हर साल बिरसा मुंडा जयंती पर भी जेल में बंद कैदियों को रिहा किया जायेगा."

TAGGED:

INDORE CENTRAL JAIL
BIRSA MUNDA JAYANTI
INDORE 2 PRISONERS RELEASED
MADHYA PRADESH PRISONERS RELEASED
INDORE PRISONERS RELEASED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

निःशक्त बच्चों का अद्भुत संसार, जहां भाग्य में लिखे पन्नों को पलट नए सिरे से गढ़ते हैं भविष्य

मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय सोहेल खान ने कूडो में जीता सिल्वर, अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया हुए मुरीद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.