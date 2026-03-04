ETV Bharat / state

इंदौर सेंट्रल जेल में बरसाना थीम पर होली, जेल डीजी वरुण कपूर हुए शामिल, कैदियों ने जमकर खेले रंग

कैदियों पर रंग उड़ाते जेल डीजी वरुण कपूर ( Etv Bharat )