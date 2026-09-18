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तीसरी आंख की निगरानी में मेडिकल स्टोर, ड्रगिस्ट एसोसिएशन बोला- CCTV लगवाने के लिए मिले फंड

देश में हर मेडिकल स्टोर पर CCTV अनिवार्य, ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने छोटे केमिस्टों पर बताया आर्थिक बोझ, फंड की डिमांड की. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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तीसरी आंख की निगरानी में मेडिकल स्टोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: देश के तमाम मेडिकल स्टोर पर अब सीसीटीवी कैमरा लगवाना जरूरी होगा. दरअसल भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब देश में दवाई बिक्री सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही हो सकेगी. हालांकि सरकार के फैसले को ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का केमिस्ट एंड ड्रग्स ने आर्थिक बोझ बताया है. उन्होंने सरकार से सीसीटीवी के लिए फंड देने की मांग की है.

देश में हर मेडिकल स्टोर पर CCTV अनिवार्य

देश के लगभग 140 करोड़ नागरिकों को प्रतिदिन लाखों केमिस्ट सुरक्षित एवं वैधानिक रूप से दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें कई बार दवा बिक्री के मामले में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी की घटनाएं सामने आती हैं. यही वजह है कि भारत सरकार ने प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर 6–8 CCTV कैमरे, DVR/NVR, स्टोरेज, वायरिंग, इंटरनेट को जरूरी कर दिया है. हालांकि संगठन का मानना है कि गंभीर अनियमितताओं की घटनाएं अत्यंत सीमित हैं. इसलिए सीसीटीवी कैमरों का रखरखाव का खर्च छोटे एवं मध्यम केमिस्टों के लिए 50,000 से 1 लाख या उससे अधिक का अतिरिक्त आर्थिक भार बन सकता है.

AIOCD ने की फैसले पर पुनर्विचार की मांग

लिहाजा ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने देशभर की प्रत्येक फार्मेसी एवं मेडिकल शॉप पर CCTV कैमरे, DVR/NVR सिस्टम एवं संबंधित निगरानी व्यवस्था अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की है. AIOCD के अध्यक्ष जे एस शिंदे और सचिव राजीव सिंघल ने कहा, ''ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली की अनियमितता, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा प्रशिक्षित तकनीशियनों की अनुपलब्धता के कारण 24 घंटे CCTV रिकॉर्डिंग की व्यवस्था व्यावहारिक रूप से कठिन है. विशेषकर छोटे गाँवों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में सभी मेडिकल स्टोर्स पर एक समान व्यवस्था लागू करना उचित नहीं होगा.''

फाइनेंशियल सपोर्ट करे सरकार

यही वजह है कि AIOCD ने सरकार से अनुरोध किया है कि, यदि CCTV निगरानी को सार्वजनिक सुरक्षा एवं नियामकीय दृष्टि से आवश्यक माना जाता है, तो इसकी स्थापना एवं रखरखाव के लिए सरकार द्वारा आवश्यक अवसंरचना अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए. अन्यथा अनिवार्य CCTV व्यवस्था को वापस लेकर व्यावहारिक एवं अनुपातिक विकल्प पर विचार किया जाए.

AIOCD ने कहा कि, ''केमिस्ट समुदाय सरकार के साथ सदैव सहयोग करता रहा है और जनता को दवाइयों की निर्बाध एवं सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करता रहेगा. साथ ही, किसी भी नए अनुपालन का निर्धारण करते समय छोटे केमिस्टों की वास्तविक जमीनी कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए.''

बता दें कि, देशभर में AIOCD के 12 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर हैं. जिन पर विभिन्न प्रकार की दवाइयों की बिक्री होती है. कई मामलों में बच्चों को दवाई बिक्री के अलावा ऐसी दवा जो प्रतिबंधित है अथवा किसी प्रतिबंध के दायरे में आती है वह भी ग्राहकों तक पहुंच जाती है. इसके अलावा दवाइयां को लेकर भारत सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उसकी बिक्री पर निगरानी के लिए अब सीसीटीवी कैमरे की जरूरत महसूस की जा रही है. यही वजह है कि सरकार ने अब इसे अनिवार्य कर दिया है.

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