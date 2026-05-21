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महिला कर्मचारी का नोट बांटते हुए बनाया वीडियो, ब्लैकमेलिंग कर मांगे 2 लाख, आरोपी गिरफ्तार

श्रम विभाग में पदस्थ महिला अधिकारी को ब्लैकमेल करने का मामला ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर से सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. यहां क्राइम ब्रांच ने श्रम विभाग में पदस्थ एक महिला अधिकारी को ब्लैकमेल कर 2 लाख रु की डिमांड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी से इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ और खुलासे हो सकते हैं. क्या है पूरा मामला? इंदौर क्राइम ब्रांच को श्रम कार्यालय में पदस्थ एक महिला अधिकारी ने शिकायत की थी. अधिकारी ने बताया कि उनके ऑफिस में एक व्यक्ति खुद को ठेकेदार बताते हुए आया था और एक योजना बताते हुए कहा कि लेबरों को ₹200 बोनस दिया जाता है. इसके बाद कथित ठेकेदार ने महिला अधिकारी को ₹5000 नगद दिए और ₹200 मजदूरों को बांटने के लिए कहा. जैसे ही महिला अधिकारी ने मजदूरों को नोट बांटने शुरू किए, कथित ठेकेदार ने उनका वीडियो बना लिया. जानकारी देते डीसीपी (Etv Bharat) वीडियो से शुरू किया ब्लैकमेलिंग का खेल