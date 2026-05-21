महिला कर्मचारी का नोट बांटते हुए बनाया वीडियो, ब्लैकमेलिंग कर मांगे 2 लाख, आरोपी गिरफ्तार
श्रम विभाग में पदस्थ महिला अधिकारी को ब्लैकमेल करने का मामला, झूठ बोलकर आरोपी ने खुद दिए थे नोट बांटने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 8:00 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर से सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. यहां क्राइम ब्रांच ने श्रम विभाग में पदस्थ एक महिला अधिकारी को ब्लैकमेल कर 2 लाख रु की डिमांड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी से इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ और खुलासे हो सकते हैं.
क्या है पूरा मामला?
इंदौर क्राइम ब्रांच को श्रम कार्यालय में पदस्थ एक महिला अधिकारी ने शिकायत की थी. अधिकारी ने बताया कि उनके ऑफिस में एक व्यक्ति खुद को ठेकेदार बताते हुए आया था और एक योजना बताते हुए कहा कि लेबरों को ₹200 बोनस दिया जाता है. इसके बाद कथित ठेकेदार ने महिला अधिकारी को ₹5000 नगद दिए और ₹200 मजदूरों को बांटने के लिए कहा. जैसे ही महिला अधिकारी ने मजदूरों को नोट बांटने शुरू किए, कथित ठेकेदार ने उनका वीडियो बना लिया.
वीडियो से शुरू किया ब्लैकमेलिंग का खेल
महिला अधिकारी ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपी अजीत चौरसिया ने उन्हें ब्लैकमेट करना शुरू कर दिया. आरोपी ने महिला अधिकारी को ब्लैकमेल कर दो लाख रुपए की डिमांड की. इस दौरान महिला अधिकारी ने डरकर उसे 1 लाख रु दे भी दिए लेकिन आरोपी की डिमांड बढ़ती चली गई. इस सब से परेशान होकर महिला अधिकारी ने पूरे मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच को की थी.
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इसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरे ही मामले में आरोपी अजीत चौरसिया के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
जांच में सामने आ सकते हैं ऐसे ही मामले
डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने कहा, '' पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में ये बात स्वीकारी है कि वह महिला अधिकारी का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था. आरोपी की प्रोफाइल खंगाली जा रही है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. जल्द ही इस मामले में कुछ और शिकायतकर्ता सामने आ सकते हैं. वहीं आरोपी खुद को एक पत्रकार बता रहा है.''