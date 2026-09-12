ETV Bharat / state

इंदौर में चलती कार में आग, धुएं से युवक का दम घुटने लगा, ट्रैफिक पुलिस ने CPR दे बचाया

इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर बड़ा हादसा टला. कार में अचानक उठा धुआं. ड्राइवर मुश्किल से बचा. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

Indore Car Caught Fire
इंदौर में चलती कार में आग, मुश्किल से बची ड्राइवर की जान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : शहर के राजीव गांधी चौराहे पर चलती कार में अचानक लपटें उठने लगी. चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया. कार में एक युवक सवार था. उसका धुएं के कारण दम घुटने लगा. ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे कार से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

धुएं के कारण कार में बैठा युवक अचेत

घटना इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है. राजीव गांधी चौराहे पर अचानक सेंट्रो कार में धुआं निकलना शुरू हुआ. ड्राइवर ने गाड़ी को चौराहे पर ही खड़ा कर दिया. जब तक वह कुछ समझ पाता, देखते ही देखते गाड़ी में आग लग गई. पूरी गाड़ी में धुआं फैल गया. गाड़ी के गेट नहीं खुल रहे थे. युवक गाड़ी में ही बैठा रहा लेकिन इसी दौरान वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जब यह पूरा घटनाक्रम देखा तो तुरंत गाड़ी में बैठे हुए युवक को बाहर निकाला और उसे सीपीआर देकर नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंचे.

कार में आग से धुएं में लिपटा ड्राइवर, ट्रैफिक पुलिस ने बचाया (ETV BHARAT)

शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा

इसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ही दमकल विभाग को भी सूचना दी. दमकल की गाड़ी ने कार में लगी हुई आग पर काबू पाया. अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "प्रारंभिक तौर पर कार में शॉर्ट सर्किट के कारण यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है. इसकी जांच की जा रही है."

Indore Car Caught Fire
इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर बड़ा हादसा टला (ETV BHARAT)

ब्रिज से 50 फीट नीचे गिरी थार, 4 लोग घायल

राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में भीषण हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. युवक और युवती थार पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे. जब वे ब्रिज पर पहुंचे तो थार गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई. घटना शुक्रवार देर रात की है. थार में सवार दो युवक और दो युवती गंभीर रूप से घायल हो गए. कार की रफ्तार अधिक होने के कारण अनियंत्रित हो गई. कार करीब 50 फिट ऊंचे ब्रिज से कार नीचे गिरी. कार के एयर बैग ने चारों की जान बचा ली. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "युवक अभिजीत और युवती की स्थिति काफी गंभीर है."

TAGGED:

INDORE CAR CAUGHT FIRE
TRAFFIC POLICE YOUTH CPR
INDORE SUV FALLS OFF BRIDGE
MADHYA PRADESH NEWS
INDORE CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.