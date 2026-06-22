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मौत के मुंह से निकले 8 लोग! भेरू घाट पर आग का गोला बनी कार, दर्शन कर आ रहा था परिवार

धार्मिक स्थलों के दर्शन कर लौट रहा था परिवार घटना मानपुर थाना क्षेत्र के भेरूघाट की है. इंदौर का कहने वाला परिवार अपनी कार (एमपी 13 सीई 3547) से धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए निकला था. सबसे पहले परिवार ने उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन किए. उसके बात परिवार ओमकारेश्वर और महेश्वर दर्शन करने के बाद वापस इंदौर की ओर लौट रहा था. इसी दौरान भेरू घाट पर यह भीषण हादसा घटित हो गया है.

इंदौर: मानपुर थाना क्षेत्र के भेरूघाट में एक कार में भीषण आगजनी की घटना घटित हुई है. गनीमत रही कि इस पूरे ही घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगी है. मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

चलती कार में लगी अचानक आग

बताया जा रहा है कि भेरूघाटे पर परिवार की कार में अचानक से आग लग गई. जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी में धुआं निकलते देखा तो उसने गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया और गाड़ी में बैठे लोगों को तुरंत नीचे उतरने के लिए कहा. सभी से जल्दी से कार से उतरकर अपनी जान बचाई. जैसे ही सभी लोग उतरे कार पूरी तरीके से जलना शुरू हो गई.

पुलिस ने बुझाई कार में लगी आग

जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मानपुर पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि घटना के समय कार में दो बच्चे सहित 10 लोग सवार थे. गनीमत रही कि घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आगजनी की घटना हुई है.

डीएसपी उमाकांत चौधरी का कहना है कि, ''प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण ही आगजनी की घटना घटित हुई है. फिलहाल घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.'' बता दें कि इंदौर में इस तरह के हादसे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं.