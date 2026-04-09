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इंदौर में चौंकाने वाली वारदात, बिजनेसमैन की लग्जरी कार को चोरों ने बनाया निशाना

पूरा मामला इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का है. एमआईजी थाना क्षेत्र निवासी प्रकाश एलईडी और ऑयल के कारोबारी हैं. उनकी स्कॉर्पियो कार घर के बाहर खड़ी थी. वाहन में जीपीएस ट्रैकर सिस्टम लगाया गया था लेकिन रिचार्ज सिस्टम खत्म होने के कारण वह बंद था. इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार चुराकर फरार हो गए.

इंदौर: एमआईजी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है. यहां बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी कार चुराकर मौके से फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की कार को शाजापुर से बरामद कर लिया है. वहीं अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है.

बिजनेसमैन की घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार चोरी (ETV Bharat)

जीपीएस ट्रैकर की मदद से पता चला लाइव लोकेशन

वारदात को अंजाम देने लिए नकाबपोश अज्ञात चोर बाइक पर सवार होकर आए थे और कुछ ही मिनट में कार लेकर फरार हो गए. जब फरियादी अपने घर के बाहर खड़ी कार को गायब देखा तो भौचक्का रह गया. जिसके बाद पीड़ित ने आनन-फानन में पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना के आधार पर पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की. साथ ही जीपीएस ट्रैकर को वापस से सक्रिय करने के लिए कंपनी से भी संपर्क किया और कुछ ही मिनट में जीपीएस ट्रैकर जब ऑटोमेटिक सक्रिय हुआ है.

सुनसान क्षेत्र में कार छोड़ आरोपी फरार

जब पुलिस लोकेशन के आधार पर कार का पीछा करते हुए मौके पर पहुंची, तो आरोपी शाजापुर के एक सुनसान इलाके में कार छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है.

प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देवास और शाजापुर के कंजर गिरोह के सदस्यों द्वारा पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, "फिलहाल कार को जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से ट्रैक कर बरामद कर लिया गया है. मामले में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है."