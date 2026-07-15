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इंदौर के शराब कारोबारी की बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध मौत, CCTV के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

इंदौर के शराब कारोबारी की संदिग्ध मौत ( Etv Bharat )

इंदौर : बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक शराब कारोबारी की संदिग्ध मौत से इंदौर में सनसनी फैल गई है. होटल के टॉप फ्लोर से गिरकर शराब कारोबारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि शराब कारोबारी ने आत्महत्या की है या उन्हें किसी ने धक्का दिया. CCTV में बिल्डिंग से नीचे गिरता दिखा शराब कारोबारी इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज सहित आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. सीसीटीवी फुटेड में कारोबारी बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं और जमीन पर गिरते ही उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में ही रहने वाले शराब कारोबारी जीतू साहू के रूप में हुई है. बाणगंगा क्षेत्र में ही मौजूद एक होटल में जीतू अपने कुछ दोस्तों के साथ गए हुए थे लेकिन अचानक ही उनकी बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई.