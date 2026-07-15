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इंदौर के शराब कारोबारी की बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध मौत, CCTV के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ रुका था शराब कारोबारी, अचानक गिरकर हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल.

Indore businessman death case
इंदौर के शराब कारोबारी की संदिग्ध मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 2:30 PM IST

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इंदौर : बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक शराब कारोबारी की संदिग्ध मौत से इंदौर में सनसनी फैल गई है. होटल के टॉप फ्लोर से गिरकर शराब कारोबारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि शराब कारोबारी ने आत्महत्या की है या उन्हें किसी ने धक्का दिया.

CCTV में बिल्डिंग से नीचे गिरता दिखा शराब कारोबारी

इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज सहित आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. सीसीटीवी फुटेड में कारोबारी बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं और जमीन पर गिरते ही उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में ही रहने वाले शराब कारोबारी जीतू साहू के रूप में हुई है. बाणगंगा क्षेत्र में ही मौजूद एक होटल में जीतू अपने कुछ दोस्तों के साथ गए हुए थे लेकिन अचानक ही उनकी बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई.

जानकारी देतीं एसीपी (Etv Bharat)

होटल में ठहरा था मृतक

पुलिस उनके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है कि जीतू आखिर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कब और कैसे पहुंचे. इस दौरान जांच में यह भी सामने आया है कि शराब कारोबारी इस होटल के एक कमरे में ठहरा हुआ था और संभवत: उसी की बालकनी या छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई. जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी लगी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचाया, तो वही परिजनों के साथ ही होटल में जीतू के साथ मौजूद दोस्तों के भी पुलिस बयान ले रही है.

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हत्या या आत्महत्या ये साफ नहीं

इस घटना को लेकर इंदौर एसीपी रुबीना मिजवानी ने कहा, '' 43 साल के शराब कारोबारी जीतू साहू की बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई है. पुलिस की टीम ने घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए हैं. ये हत्या है, हादसा या आत्महत्या इस कनक्लूज पर तभी पहुंचा जा सकता है जब जांच पूरी हो जाएगी. इसके लिए बिल्डिंग के आसपास लेग अन्य सभी सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और तमाम तथ्यों के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे.

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