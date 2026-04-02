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इंदौर में पॉश कॉलोनी के रोड पर खेल रहे मासूम बालक को कारोबारी ने कार से कुचला

इंदौर के शांति निकेतन कॉलोनी की सड़क पर एक कार 7 साल के बच्चे के ऊपर से निकल गई. हालत गंभीर.

Indore car crushed Child
इंदौर में मासूम बालक को कारोबारी ने कार से कुचला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
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इंदौर : शहर के लसुड़िया पुलिस थाना क्षेत्र स्थित पॉश कॉलोनी की रोड पर खेल रहे मासूम बच्चे के ऊपर युवक ने कार चढ़ा दी. बच्चे के ऊपर से कार का अगला फिर पिछला पहिया निकल गया. बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. आरोपी बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है.

चौकीदार के दो बच्चे खेल रहे थे सड़क पर

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इंदौर के शांति निकेतन कॉलोनी में ड्यूटी करने वाले चौकीदार के दो मासूम बच्चे खेल रहे थे. इसी दौरान कार आती है. एक बच्चा तो किनारे हो जाता है लेकिन दूसरा बच्चा कार को देख नहीं पाया. इस दौरान कार चालक ने बेहद लापरवाही दिखाई और कार दूसरे बच्चे पर चढ़ा दी. बच्चा कार के नीचे आता है. कार पूरी बच्चे के ऊपर से निकल जाती है. कार निकलते ही बच्चा चीखते हुए खड़े होने की कोशिश करता है फिर बेसुध होकर गिर जाता है.

घायल बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया

मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को तुरंत पास ही स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया. उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. शांति निकेतन कॉलोनी रहवासी संघ के अध्यक्ष प्रदीप बंसल का कहना है "पुलिस से शिकायत की गई है." वहीं बताया जाता है कि कार चालक बड़ा कारोबारी है. हादसे के बाद वह मौके से भाग गया. लेकिन अब वह घायल बच्चे का इलाज कराने में सहयोग कर रहा है.

पुलिस को आरोपी कार चालक की तलाश

कॉलोनी के लोगों का कहना है कि गलियों में इतनी तेज व लापरवाही से कार चलाना गंभीर मामला है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "7 साल के बच्चे के ऊपर से कार गुजरने का मामला सामने आया है. बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है."

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