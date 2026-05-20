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BS 6 इंजन में खतरे वाला डिफेक्ट, बस ऑपरेटरों ने बताया काला सच, सिक्योरिटी ऑडिट की मांग

2019 में बसें हुई थीं अपग्रेड डीजल के साथ इथेनॉल के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय बस निर्माता कंपनियों ने 2019 में अपने ब्रांड की बसों को अपग्रेड करते हुए इनके इंजन BS 6 श्रेणी में अपडेट किए थे. जिससे कि डीजल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के हिसाब से बेस भी तकनीकी तौर पर अपग्रेड हो सके. इसके पीछे तर्क दिया गया था कि BS 6 बसों में प्रदूषण पहले की बस-4 इंजन की तुलना में 5 गुना कम होता है. इसके अलावा एग्जॉस्ट गैस का सर्कुलेशन के कारण बेहतर माइलेज और इंजन ज्यादा दक्ष बताया जाता है. जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर पिकअप उपलब्ध कराता है. खासकर उन बसों के लिहाज से जो 44 सीटर या 60 सीटर बसें हैं.

इंदौर: भीषण गर्मी में ट्रेनों में अग्निकांड की घटनाओं के बाद नए जमाने की BS 6 इंजन वाली बसें भी गर्मी में खतरे की वजह बन रही हैं. हाल ही में इंदौर के पास एक बस में अचानक आग लगने से 4 साल के मासूम की जिंदा जलने से हुई मौत के बाद बस ऑपरेटरों ने BS 6 इंजन की बसों को डिफेक्ट बताते हुए इन्हें अग्निसुरक्षा के लिहाज से अपग्रेड करने की मांग की है.

बस हादसे से डिफेक्ट उजागर

हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर से ग्वालियर जा रही एक बस में अचानक आग लगने से हुए हादसे में चार वर्षीय मासूम अनय जैन की जिंदा जलकर मौत हो गई. जबकि बस में सवार कई यात्रियों को स्थानीय लोगों और यात्रियों की मदद से कई बचाया गया. दरअसल बस में वायरिंग जलने जैसी बदबू आ रही थी इसके बाद होटल पर बस रुकने के पांच मिनट बाद ही बोनट से धुआं उठने लगा और फिर अचानक आग भड़क गई और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.

आग लगते ही यात्रियों में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई. कई लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले. इसी अफरातफरी में चार वर्षीय अन्य यात्रियों के पैरों के नीचे दबकर सीट के नीचे चला गया और बाहर नहीं निकल सका. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मासूम का शव सीट के नीचे से जली हुई अवस्था में निकाला गया.

तापमान बढ़ने से वायरिंग को खतरा

मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सह सचिव सुशील अरोरा ने BS 6 बस की तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए कहा कि, ''बस की वायरिंग यूरोपीय पैमाने के हिसाब से की गई है क्योंकि भारत में तापमान वहां से दुगना है और बस के एयर कंडीशन के चलने के दौरान इंजन पर भी लोड आता है. जिसके कारण वायरिंग जलने का खतरा है.

संगठन के सुशील अरोरा, अमित गुप्ता, मोहन गांधी समेत तमाम लोगों ने आरोप लगाते हुए बस के टेक्निकल डिफेक्ट से कंपनियों को अवगत कराया गया है. लेकिन कंपनियां भी तकनीकी रूप से इसमें सुधार करने की स्थिति में नहीं है. बस ऑपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया, ''अब ऐसे पूरे मामले में भारत सरकार को जानकारी दी जाएगी. जिससे कि BS 6 बसों का सिक्योरिटी ऑडिट नए सिरे से किया जा सके.''