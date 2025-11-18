ETV Bharat / state

नेशनल शूटर से बस कंडक्टर और ड्राइवर ने की छेड़छाड़, कंपटीशन में भाग लेकर लौट रही थी पुणे

इंदौर में नेशनल शूटिंग कंपटीशन से अपने घर पुणे लौट रही शूटर के साथ छेड़छाड़, पुलिस बस कंडक्टर-ड्राइवर की तलाश में जुटी.

नेशनल शूटर से बस कंडक्टर ने की छेड़छाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 6:43 PM IST

2 Min Read
इंदौर: निजी ट्रेवल्स की बस में कंडक्टर ने महिला नेशनल शूटर के साथ छेड़छाड़ की गिरी हरकत की है. महिला खिलाड़ी शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भोपाल आई थीं. टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद 30 वर्षीय शूटर रविवार को निजी ट्रेवल्स बस से अपने घर पुणे लौट रही थी, तभी बस में कंडक्टर ने उसे बैड टच किया. उसने जब इस हरकत का विरोध किया, तो ड्राइवर भी वहां आ गया और उसने भी बदसलूकी की. ऐसा महिला शूटर द्वारा आरोप लगाया गया है.

नेशनल शूटर से बस में छेड़छाड़

इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि "पुणे की रहने वाली शूटर नेशनल शूटिंग कंपटीशन में भाग लेने भोपाल से निजी ट्रेवल्स की बस से लौट अपने घर पुणे लौट रही थीं. इस दौरान बस में मौजूद कंडक्टर, ड्राइवर सहित अन्य के द्वारा शूटर को बैड टच किया गया और अलग-अलग तरह से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था. रात डेढ़ बडे जब बस इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पहुंची. इस समय राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा चेकिंग लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी."

पुलिस बस कंडक्टर-ड्राइवर की तलाश में जुटी (ETV Bharat)

बस को छोड़ कंडक्टर-ड्राइवर फरार

एडिशनल डीसीपी इंदौर के मुताबिक, "जब बस वहां से गुजरी तो, महिला शूटर ने पूरे वाकये की जानकारी चेकिंग में मौजूद पुलिसकर्मियों को दी. इसके बाद पुलिस ने पूरे ही मामले में युवती की शिकायत पर बस ड्राइवर कंडक्टर व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन जैसे ही युवती के द्वारा पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की गई. बस कंडक्टर, ड्राइवर और एक अन्य वहां से फरार हो गए. बस को वहीं सड़क पर छोड़ दिया, जिसके चलते राजेंद्र नगर पुलिस कर्मियों के द्वारा ही अन्य ड्राइवर को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद बस को वहां से पुणे के लिए रवाना किया गया."

आरोपियों की तलाश जारी

इस दौरान बस में मौजूद यात्री भी परेशान होते रहे. वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. यात्रियों का कहना था कि "कंडक्टर और ड्राइवर नशे में धुत्त थे." फिलहाल, महिला शूटर बस से पुणे अपने घर लौट गई हैं.

