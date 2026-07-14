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युद्ध के बादल गहराते ही सर्राफा बाजार में सन्नाटा, जेम्स-ज्वेलरी उद्योग फिर संकट में

मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खरीद-बिक्री करने वाला इंदौर सराफा बाजार युद्ध की मंदी से बेहाल. सोने की बिक्री में 25 से 30 फीसदी की गिरावट.

Indore Sarafa Bazaar
युद्ध के झटके से नहीं उबर पा रहा इंदौर सराफा बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:36 PM IST

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इंदौर: ईरान-अमेरिका युद्ध फिर शुरू होने से तेल की कीमतों के अलावा प्रदेश के सर्राफा बाजार पर फिर संकट के बदले गहरा रहे हैं. स्थिति यह है कि पिछले साल की तुलना में अब बाजार में ग्राहकी 30 फ़ीसदी तक कम हो चुकी है.

मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्राहकी वाला इंदौर का सराफा बाजार युद्ध की मंदी से नहीं उबर पा रहा है. दो सप्ताह पहले जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम पर सुलह हुई तो कच्चे तेल के दाम घटने से ज्वेलरी बाजार ने भी राहत जताई थी. अब फिर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने से बाजार फिर आर्थिक मंदी की चपेट में चला गया है.

इंदौर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी बताते हैं "युद्ध के हालात बनते ही सोना और चांदी की कीमतों में पुनः तेजी का दौर देखने को मिल रहा है. इससे पहले युद्ध के समय सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली थी लेकिन जैसे ही युद्धविराम की घोषणा हुई, सोने-चांदी के साथ ही क्रूड ऑयल के दाम में भी भारी गिरावट का दौर देखने को मिली."

वर्तमान में सोना एक लाख 41 हजार 10 ग्राम और चांदी 2 लाख 22 हजार रुपये प्रति किलो के आसापास बताई जा रही है. इसके अलावा सोने और चांदी के इंपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 15% किए जाने के चलते सोने की बिक्री में 25 से 30% की गिरावट देखने को मिल रही है. रही-सही कसर प्रधानमंत्री की उस घोषणा ने पूरी कर दी जिसके तहत सोना नहीं खरीदने की अपील की गई है.

हुकुम सोनी बताते हैं "इन हालातों में फिर युद्ध शुरू हो गया है तो आने वाले दिनों में प्रति 10 ग्राम सोने के दाम 10 से 15 हजार रुपये बढ़ेंगे. यही स्थिति चांदी को लेकर भी रहेगी जिसके दाम 25 से 50 हजार रुपये प्रति किलो तक बढ़ने की संभावना है."

त्योहारी सीजन से लगी उम्मीद

एक अनुमान के मुताबिक हर साल 60 से 70 करोड़ का व्यापार करने वाले इंदौर सराफा बाजार को अब त्योहारी सीजन से उम्मीद है. बारिश के बाद गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, रक्षाबंधन, दीपावली, धनतेरस के दौरान जो खरीदी होगी अब बाजार को उसी से उम्मीद है. क्योंकि जिन इन्वेस्टर ने पहले से बढ़ी हुई कीमतों पर सोना और चांदी खरीद रखा है वे भी कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि अपना स्टॉक बाजार में निकाल सकें. बाजार में लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता ग्राहकों द्वारा सोने और चांदी की नियमित खरीदी लगभग बंद हो चुकी है.

वैवाहिक सीजन भी रहा फीका

युवाओं के बीच सोने-चांदी की ज्वेलरी को लेकर घट रहे क्रेज का असर भी बाजार पर पड़ रहा है क्योंकि सोना महंगा होने से शादियों में जो लोग 10 लाख रुपये तक का सोना खरीदते थे वे अब 10 ग्राम ही खरीद पा रहे हैं. इसीलिए शादी के सीजन मेंं बाजार में अपेक्षा के अनुरूप ग्राहक नहीं मिल रहे हैं. इसके अलावा सोने-चांदी के जो गिफ्ट आइटम शादियों में चलते थे उनकी ग्राहकी भी अब लगभग बंद हो चुकी है. साथ ही युवा पीढ़ी में सोने-चांदी को लेकर भी कोई रुझान नहीं है.

इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से तस्करी भी बढ़ी

सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष बताते हैं कि भारत में सोने के आयात को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसके कारण भी खरीदी प्रभावित हुई है. वहीं सरकार के फैसले से तस्करी भी बढ़ने की बात कही जा रही है. लिहाजा सराफा संगठन की ओर से अब सोने के आयात पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी भी वापस लेने की मांग की जा रही है.

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