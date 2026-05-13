पीएम मोदी की अपील के बाद फॉरेन टूर में 30% तक हो सकती है गिरावट, सराफा बाजार में भी मंदी
इंदौर में सुस्त पड़ा सराफा बाजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश ट्रेवल नहीं करने की अपील के बाद टूरिज्य इंडस्ट्री भी प्रभावित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 2:52 PM IST
इंदौर: देश को आर्थिक मंदी और भारतीय मुद्रा को अवमूल्यन से बचाने के लिए प्रधानमंत्री की विदेश नहीं जाने की अपील से फॉरेन टूर सेक्टर में हड़कंप मच गया है. उनके इस अपील के बाद माना जा रहा है कि हर साल जो भारतीय यात्री एशियाई देशों के अलावा यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि देश की यात्रा करते थे, उनकी संख्या में करीब 30 प्रतिशत तक गिरावट हो सकती है. वहीं, एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद इंदौर के सराफा बाजार में भी मंदी आ गई है.
'पीएम की अपील से टूरिज्य इंडस्ट्री प्रभावित'
ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAAI) के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रमुख हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि "देश में अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म का पिछला सीजन युद्ध के कारण काफी खराब रहा. युद्ध के चलते फॉरेन टूरिस्ट्स ने सुरक्षा कारणों से अपनी यात्राएं टाल रखी थी. अब गर्मी के सीजन में जब बड़ी संख्या में यात्री विदेश की ओर रुख करते हैं और युद्ध के हालात भी सुधार की तरफ हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री की साल भर तक विदेश यात्रा नहीं करने की अपील से पूरी इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है."
30% तक इंटरनेशनल टूर में गिरावट का अनुमान
हेमेंद्र सिंह जादौन ने कहा, "एक अनुमान के मुताबिक अब इंटरनेशनल टूर के व्यापार में 25 से 30 परसेंट की गिरावट होगी. इंदौर जैसे शहर से ही हर महीने 3 से 4 हजार यात्री विभिन्न देशों की ओर यात्रा करते हैं. जिनमें से बड़ी संख्या में यात्री अब फॉरेन ट्रिप के स्थान पर डोमेस्टिक ट्रिप पर फोकस करेंगे. इससे स्थानीय टूरिज्म को फायदा होगा, लेकिन विदेश यात्रा से जुड़े ट्रेवल सेक्टर पर भारी असर पड़ेगा."
पिछले साल 3 करोड़ पर्यटकों ने की विदेश यात्रा
इंडिया टूरिज्म और पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल ही विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ से अधिक रही है. जिसमें अधिकांश भारतीय यात्रियों ने यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर आदि देशों की यात्रा की है.
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इसके अलावा यूरोपीय देशों में जाने वाले यात्रियों की भी बड़ी संख्या है. यह आंकड़ा कोरोनाकाल के बाद से करीब 14.75% बढ़ गया है. इसके अलावा भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों का आउटीबाउंड टूरिज्म के इस साल 23.4 अरब अमेरिकी डॉलर होने के आसार हैं. वहीं, अब वर्तमान घटनाक्रम से इस पर असर पड़ सकता है.